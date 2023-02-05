Görenler dönüp tekrar bakıyor! Bu kayağın farkı ne?

2014 yılından itibaren kayak merkezinin kurulması ile birlikte hem ipli kayak hem de profesyonel kayakla kayak yapmaya devam ediliyor. İpli kayağı kullananlar profesyonel kayağı rahat kullanmakta. Bu kayaklarla kaymak belki de profesyonel kayakla kaymaktan daha zevkli. Bizim açımızdan ipli kayağı kullanmak kolay ama profesyonel kayak takımlarını kullananlar için zor” dedi.