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Yaşam
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Görenler dönüp tekrar bakıyor! Bu kayağın farkı ne?

2023-02-05 12:02:58
Görenler dönüp tekrar bakıyor! Bu kayağın farkı ne?

Modern kayağın atası olarak gösterilen ipli kayak, dikkatleri üzerine çekiyor.

#1
Foto - Görenler dönüp tekrar bakıyor! Bu kayağın farkı ne?

Tokat’ta modern kayak takımlarının atası olarak gösterilen ipli kayak takımı farklı tasarımı ile dikkat çekiyor.

#2
Foto - Görenler dönüp tekrar bakıyor! Bu kayağın farkı ne?

Tokat’ta yoğun kar yağışı alan Başçiftlik ilçesinde uzun yıllar ulaşım aracı olarak kullanılan ipli kayak takımları günümüzde eğlence aracı olarak kullanılıyor. Kayın ağacından yapılan kayak takımında kara lastik ayakkabıdan ayak takma yeri bulunuyor.

#3
Foto - Görenler dönüp tekrar bakıyor! Bu kayağın farkı ne?

Kayakta denge ve yön vermede ise baton yerine kayakların ucuna bağlanılan ip kullanılıyor. Yöre sakinlerinin ’ipli kayak’ adını verdikleri kayak takımlarını kullanmak ustalık gerektiriyor. Bir başka ilde eşi benzeri olmayan kayak takımları modern kayağın atası olarak gösteriliyor.

#4
Foto - Görenler dönüp tekrar bakıyor! Bu kayağın farkı ne?

Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, ipli kayak takımlarının atalarından kalan bir değer olduğunu söyledi. Modern kayaklardan önce bu kayak takımlarının icat edilmiş olabileceğini ifade eden Başkan Tunçel, “İpli kayak takımları ulaşım, spor aracı olarak kullanılmış. Bu gelenek bir asırdır devam etmekte. Bundan sonrada devam edecek.

#5
Foto - Görenler dönüp tekrar bakıyor! Bu kayağın farkı ne?

2014 yılından itibaren kayak merkezinin kurulması ile birlikte hem ipli kayak hem de profesyonel kayakla kayak yapmaya devam ediliyor. İpli kayağı kullananlar profesyonel kayağı rahat kullanmakta. Bu kayaklarla kaymak belki de profesyonel kayakla kaymaktan daha zevkli. Bizim açımızdan ipli kayağı kullanmak kolay ama profesyonel kayak takımlarını kullananlar için zor” dedi.

#6
Foto - Görenler dönüp tekrar bakıyor! Bu kayağın farkı ne?

Başkan Tunçel, ipli kayağın ezilmemiş karda kullanılabildiğini ilçeye özel bir değer olduğunu sözlerine ekledi.

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