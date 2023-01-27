2023-01-27 20:40:21 Görenler dönüp bir daha bakıyor! Ocak ayında güller açtı
Havalar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yalancı bahara aldanan güller açtı.
Türkiye'de milyonlarca yıllık tarihe geçecek önemli keşif: Fransa'dan bilim insanları incelemeye geldi!
Havalar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yalancı bahara aldanan güller açtı.
Elazığ’da beklenen kar etkili olmasa da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.
Dondurucu soğukta Fırat Üniversitesi lojmanlarının bulunduğu bahçede gül ağacının çiçek açması görenleri şaşırttı.
Vatandaşlar çiçek açan gül ağacını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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