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Yaşam
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Görenler dönüp bir daha bakıyor! Ocak ayında güller açtı

2023-01-27 20:40:21
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Ocak ayında güller açtı

Havalar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yalancı bahara aldanan güller açtı.

#1
Foto - Görenler dönüp bir daha bakıyor! Ocak ayında güller açtı

Elazığ’da beklenen kar etkili olmasa da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

#2
Foto - Görenler dönüp bir daha bakıyor! Ocak ayında güller açtı

Dondurucu soğukta Fırat Üniversitesi lojmanlarının bulunduğu bahçede gül ağacının çiçek açması görenleri şaşırttı.

#3
Foto - Görenler dönüp bir daha bakıyor! Ocak ayında güller açtı

Vatandaşlar çiçek açan gül ağacını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

#4
Foto - Görenler dönüp bir daha bakıyor! Ocak ayında güller açtı

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