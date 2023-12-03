Gören tekrar dönüp bakıyor! 1700 yıllık eser hayran bırakıyor

Bu hem Kapadokya açısından hem İç Anadolu açısından oldukça büyük, özel bir yapının ortaya çıkartılması anlamına geliyor. Mozaiklerin genel olarak geometrik ve bitkisel olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca mozaiklerin üzerinde 4 tane yazımız var. Bunlardan 3 tanesi Yunanca, 1 tanesi de Latince'dir. İki tane yazıtımızda 'Hyakinthos' ismine rastlıyoruz. Hyakinthos'u şuana kadar yaptığımız araştırmalarda tam olarak kim olduğuna ulaşamadık. Fakat başında gelen 'comes' unvanıyla birlikte bölgenin üst düzey yöneticilerinden bir tanesi olduğunu söylememiz mümkün. Eğer hipotezimiz doğruysa imparatorluk mülklerinin yönetiminde bir üst düzey yöneticinin konutuna ulaşmış olabiliriz" dedi. Henüz tam olarak sınırlara ulaşamadıklarını belirten Erpek; "Mozaikler dışında sıva kalıntılarının üzerindeki boyalara baktığımızda duvarlarının da duvar resimlerine sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Hala konutun tam olarak sınırlarına ulaşmış değiliz. Gelecek yıl da kazı çalışmalarımız devam edecek ve konutun sınırlarına ulaşmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.