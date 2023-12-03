  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür Sanat
7
Gören tekrar dönüp bakıyor! 1700 yıllık eser hayran bırakıyor

2023-12-03 20:50:13
Gören tekrar dönüp bakıyor! 1700 yıllık eser hayran bırakıyor

Kayseri'de bulunan bin 700 yıllık mozaikler herkesi kendine hayran bırakıyor.

#1
Foto - Gören tekrar dönüp bakıyor! 1700 yıllık eser hayran bırakıyor

Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi'ndeki İç Anadolu'nun en büyüğüne ulaşılan arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkartılan ve yaklaşık bin 700 yıl önce yapılan mozaikler, görenleri kendine hayran bırakıyor.

#2
Foto - Gören tekrar dönüp bakıyor! 1700 yıllık eser hayran bırakıyor

650 metrekarelik alanda bulunan mozaiklerde üç boyutlu denilebilecek desenler bulunurken, hem Yunanca hem Latince yazıların olması da işçiliğin ne denli gelişmiş olduğunu ortaya koyuyor.

#3
Foto - Gören tekrar dönüp bakıyor! 1700 yıllık eser hayran bırakıyor

İncesu ilçesi, Örenşehir Mahallesi Köy İçi mevkiinde büyükşehir belediyesinin desteği ve Kayseri Müze Müdürlüğü başkanlığındaki arkeolojik kazıda; 3. yüzyıldan sonra Roma ve Bizans döneminde kullanılan bir villanın zemin mozaikleri ortaya çıkartılıyor.

#4
Foto - Gören tekrar dönüp bakıyor! 1700 yıllık eser hayran bırakıyor

Şuana kadar büyük bir titizlikle 650 metrekarelik alanda zemin mozaikleri ortaya çıkartılırken, mozaikler hakkında bilgiler veren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Can Erpek; alanın dönemin üst düzey bir yöneticisinin konutu olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Mozaiklerde Yunanca ve Latince yazıların bulunduğunu kaydeden Erpek; “İncesu Örenşehir'deki kazı çalışmaları 2021 yılında başladı. Kazı çalışmaları sırasında sadece Kayseri için değil Kapadokya için özel bir villayı ortaya çıkarttık. Oldukça geniş bir alana yayılmış, yaklaşık olarak 3.5 dönümlük bir alanda 30'un üzerinde bir mekana sahip bir konuttan bahsediyoruz. Bu konutun içerisinde ayrıca 650 metrekarelik alanda zemin mozaiklerini ortaya çıkartmış durumdayız.

#5
Foto - Gören tekrar dönüp bakıyor! 1700 yıllık eser hayran bırakıyor

Bu hem Kapadokya açısından hem İç Anadolu açısından oldukça büyük, özel bir yapının ortaya çıkartılması anlamına geliyor. Mozaiklerin genel olarak geometrik ve bitkisel olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca mozaiklerin üzerinde 4 tane yazımız var. Bunlardan 3 tanesi Yunanca, 1 tanesi de Latince'dir. İki tane yazıtımızda 'Hyakinthos' ismine rastlıyoruz. Hyakinthos'u şuana kadar yaptığımız araştırmalarda tam olarak kim olduğuna ulaşamadık. Fakat başında gelen 'comes' unvanıyla birlikte bölgenin üst düzey yöneticilerinden bir tanesi olduğunu söylememiz mümkün. Eğer hipotezimiz doğruysa imparatorluk mülklerinin yönetiminde bir üst düzey yöneticinin konutuna ulaşmış olabiliriz" dedi. Henüz tam olarak sınırlara ulaşamadıklarını belirten Erpek; "Mozaikler dışında sıva kalıntılarının üzerindeki boyalara baktığımızda duvarlarının da duvar resimlerine sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Hala konutun tam olarak sınırlarına ulaşmış değiliz. Gelecek yıl da kazı çalışmalarımız devam edecek ve konutun sınırlarına ulaşmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Gören tekrar dönüp bakıyor! 1700 yıllık eser hayran bırakıyor

Mozaiklerin oldukça özel olduğunu ve işçilikle üç boyut algısının oluşturulduğunu da aktaran Kazı Başkanı Can Erpek; "Yapının tarihçesine baktığımızda şuan elimizdeki verilerden yola çıkarak 3. yüzyıldan itibaren yapının kullanılmış olduğunu söyleyebiliriz. Sonrasında Orta Bizans Dönemi içerisinde de yapının kullanıldığını söyleyebiliriz. Mozaikler oldukça özel mozaikler. İnce bir işçiliğe sahip. Mozaiklerin içerisinde bir boyutlandırma da söz konusu. Bunlar; Roma mozaiklerinde gerçekleştirilen uygulamalardan. Buradaki geometrik ve bitkisel mozaiklerden zeminde bir üç boyut algısının oluşturulmuş olduğunu söylememiz mümkün" diye konuştu.

Kassam Tugayları İsrail’deki hedeflerini açıkladı
Gündem

Kassam Tugayları İsrail’deki hedeflerini açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi merkezinde 60 İsrail askerinin mevzilendiği bir noktayı hedef aldıklarını ..
Bakın neden! Dünyanın her yerinden bu imam için geliyorlar
Yerel

Bakın neden! Dünyanın her yerinden bu imam için geliyorlar

Yıldırım Beyazid Cami İmamı Uğur Gedik'in sesini duyanlar hayran kalıyor. Ses sanatçısı Emre Yücelen de, Gedik'in sesi için sosyal medyadan,..
Türkiye'nin cari açığını kapatacak milyon dolarlık rezerv!
Ekonomi

Türkiye'nin cari açığını kapatacak milyon dolarlık rezerv!

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Emiroğlu, küresel piyasalarda Türk madencilik sektörünün son derece önemli bir konuma sahip olduğun..
Turkcell yöneticilerine 'pedofili' demişti! Ozan Güven'in kirli sicili ortaya döküldü
Gündem

Turkcell yöneticilerine 'pedofili' demişti! Ozan Güven'in kirli sicili ortaya döküldü

Turkcell yönetimine ve Ensar Vakfı'na çirkin ifadelerle hakaret edip, Anayasa Mahkemesi'nin desteğiyle hakkındaki mahkeme kararını iptal ett..
Kızıldeniz'de sıcak saatler! ABD savaş gemisine İHA saldırısı... Pentagon'dan son dakika açıklaması
Dünya

Kızıldeniz'de sıcak saatler! ABD savaş gemisine İHA saldırısı... Pentagon'dan son dakika açıklaması

Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdıran katil İsrail'i destekleyen ABD, Kızıldeniz'de şoka uğradı. ABD Savunma Bakanlığı, ABD Donanmasına..
Ece Ronay detayı dikkat çekti! Sosyal medyada korkunç paylaşım
Sosyal Medya

Ece Ronay detayı dikkat çekti! Sosyal medyada korkunç paylaşım

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde motosiklet kasklı iki şüpheliden biri, oto galeriye kurşun yağdırdı. Düzenledikleri saldırının videosunu sosyal ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23