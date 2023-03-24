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Yaşam
10
Gören bir daha baktı! Ay ve Venüs gökyüzünde böyle buluştu

2023-03-24 21:19:19
Gören bir daha baktı! Ay ve Venüs gökyüzünde böyle buluştu

Ay’ın hemen altında Venüs gezegeni göründü, vatandaşlar telefonlarına sarıldı.

#1
Foto - Gören bir daha baktı! Ay ve Venüs gökyüzünde böyle buluştu

Düzce’de havanın kararmasının ardından Ay ve Venüs gezegeni yan yana görüldü. Vatandaşlar telefonlarına sarılarak gökyüzünü fotoğraflamaya çalıştı.

#2
Foto - Gören bir daha baktı! Ay ve Venüs gökyüzünde böyle buluştu

İftarın ardından sokağa çıkan vatandaşlar, gökyüzünde Ay’ın hemen altında parlayan bir ışıltı ile karşılaştı.

#3
Foto - Gören bir daha baktı! Ay ve Venüs gökyüzünde böyle buluştu

Önce yıldız sanılan parıltının daha sonra Venüs gezegeni olduğunu öğrenen vatandaşlar telefonları ile bu anı kaydetti.

#4
Foto - Gören bir daha baktı! Ay ve Venüs gökyüzünde böyle buluştu

Arkadaşları ile gökyüzündeki durumu fark ettiklerini belirten Furkan Erdem, “Geçenlerde de aynı durum oluşmuştu. Bu durumu araştırdığımızda Venüs gezegeni olduğunu anladık.

#5
Foto - Gören bir daha baktı! Ay ve Venüs gökyüzünde böyle buluştu

Çok da güzel bir görsel oluştu. Fotoğraf makinesi ile durumu çekmeye çalışıyoruz bizde. Türkiye’nin dört bir yanından gözüküyor herhalde. Kayseri’den bir tanıdığımız yazdı. Onlarda gökyüzünde bu durumu görmüşler” dedi.

#6
Foto - Gören bir daha baktı! Ay ve Venüs gökyüzünde böyle buluştu

#7
Foto - Gören bir daha baktı! Ay ve Venüs gökyüzünde böyle buluştu

#8
Foto - Gören bir daha baktı! Ay ve Venüs gökyüzünde böyle buluştu

#9
Foto - Gören bir daha baktı! Ay ve Venüs gökyüzünde böyle buluştu

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