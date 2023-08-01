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Teknoloji-Bilişim
10
Google'dan rakiplerini sollayacak hamle

2023-08-01 19:51:52
Google'dan rakiplerini sollayacak hamle

Google yaptığı son hamleyle sanal asistan yarışına yeni bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Google'dan rakiplerini sollayacak hamle

Google, üretken yapay zeka ile desteklenen sanal asistan dünyasına büyük yatırım yapmayı planlıyor. Ortaya çıkan yeni iddialara göre şirket, ChatGPT’ye benzer büyük dil modellerinden yararlanarak Google Asistan’a yeni “süper güçlü” yetenekler getirecek. Bu, iPhone’daki Siri’ye göre büyük bir avantaj sağlayacak.

#2
Foto - Google'dan rakiplerini sollayacak hamle

Google Asistan, yapay zeka ile “süper güçlü” olacak Google’ın yapay zekaya yönelik adımları son olarak kişisel asistan dünyasına dahil olmuş gibi görünüyor.

#3
Foto - Google'dan rakiplerini sollayacak hamle

Yazılım devi, ilk olarak mobil cihazlardan başlayarak yapay zeka teknolojisini Asistan’a nasıl entegre edeceğini araştırmaya başladı.

#4
Foto - Google'dan rakiplerini sollayacak hamle

Google yöneticileri tarafından gönderilen bir şirket içi e-postada, Asistan ekibinin “süper güçlü” yapay zeka yeteneklerine odaklandığı ifade edildi.

#5
Foto - Google'dan rakiplerini sollayacak hamle

Bunun sonucunda ise Asistan takımındaki bazı roller kaldırıldı veya yapay zeka takımıyla değiştirildi.

#6
Foto - Google'dan rakiplerini sollayacak hamle

Üretken yapay zekaların ortaya çıkışı, sanal asistanlara yönelik talebi azalttı. Ancak Google, Asistan’ın geleceği konusunda iyimserliğini koruyor.

#7
Foto - Google'dan rakiplerini sollayacak hamle

Bir Başkan Yardımcısı ve Ürün Direktörü tarafından hazırlanan e-postada, büyük dil modellerinin Asistan’ı nasıl daha iyi hale getireceğine yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

#8
Foto - Google'dan rakiplerini sollayacak hamle

Google Asistan’a eklenecek özelliklerin detayları belirsiz. Ancak Bard’a benzer şekilde, sanal asistanın internetten bilgi alarak soruları doğal konuşmalarla yanıtlaması mümkün görünüyor.

#9
Foto - Google'dan rakiplerini sollayacak hamle

Bu özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ayrıca kullanıcıların gelişmiş yapay zeka ile etkileşime girerken gizliliklerinin nasıl korunacağına dair ayrıntılar da şimdilik merak konusu. Fakat yapay zeka destekli Asistan, Siri’yi açık ara farkla sollayabilir.

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