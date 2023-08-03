  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
9
Google’dan herkesi şaşırtan hizmet

2023-08-03 23:06:12
Google’dan herkesi şaşırtan hizmet

Yazılım devi Google, kişisel bilgileriniz Arama'da yer alırsa sizi uyaracak ve bu verileri kaldırmanız için yeni araçlar sunacak.

#1
Foto - Google’dan herkesi şaşırtan hizmet

Google, kullanıcı verilerinin gizliliği üzerine yeni araçlar sunacağını açıkladı.

#2
Foto - Google’dan herkesi şaşırtan hizmet

Bu araçlardan en önemlisi, Arama sonuçlarındaki kişisel bilgilerinizi kaldırmanızı sağlayan bir güncelleme olacak. Ayrıca internetteki görüntülerinizi filtreleme hakkına da sahip olacaksınız.

#3
Foto - Google’dan herkesi şaşırtan hizmet

Google, kullanıcılara Arama sonuçlarındaki kişisel bilgileri hakkında daha fazla kontrol veriyor. Buna göre en önemli değişiklik, ilk olarak geçtiğimiz yıl duyurulan “Sizin Hakkınızda Sonuçlar” aracının genişletilmesi oldu. Artık belirli bir telefon numarası veya adres arama sonuçlarında listelenirse Google’dan uyarı alacaksınız.

#4
Foto - Google’dan herkesi şaşırtan hizmet

Yazılım devi ayrıca kişisel bilgilerin bulunmasını ve kaldırılmasını kolaylaştırmak için bu raporları tek bir panoda toplayacak. Böylece hem kendinizin hem de farklı bir kişinin verilerini Google’dan kaldırılmasını talep edebileceksiniz.

#5
Foto - Google’dan herkesi şaşırtan hizmet

Kişisel bilgi kontrollerine ek olarak Google, Arama sonuçlarındaki bazı görüntüleri bulanıklaştırma seçeneği de sunacak. Güvenli Arama araçlarını yapılacak güncellemeyle verilecek bulanıklaştırma özelliği, Arama sonuçlarında varsayılan olarak etkinleştirilecek.

#6
Foto - Google’dan herkesi şaşırtan hizmet

Kullanıcılar isterlerse Arama’da bulanıklaştırmayı devre dışı bırakabilir. Ancak belirli bir kişi tarafından talep edilmiş bulanık görselleri tam olarak görmek mümkün olmayacak.

#7
Foto - Google’dan herkesi şaşırtan hizmet

Arama sonuçlarına yönelik bu güvenlik özellikleri şimdilik yalnızca ABD için İngilizce dilinde mevcut.

#8
Foto - Google’dan herkesi şaşırtan hizmet

Ancak Google, bu araçlarını yakında daha fazla dile ve ülkeye genişletmeyi planlıyor. ABD’de talep edilen bir veri kaldırma talebinin, tüm dünyada uygulanacağını da belirtelim.

YAŞ kararları açıklandı! İşte yeni genelkurmay başkanı
Gündem

YAŞ kararları açıklandı! İşte yeni genelkurmay başkanı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de gerçekleştirildi. 3 saat süren toplantıda Türk Sila..
Cem, Kemal'i topa tuttu! Sözcü TV'deki yorumcuların rengi attı
Gündem

Cem, Kemal'i topa tuttu! Sözcü TV'deki yorumcuların rengi attı

LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker, fondaş Sözcü TV'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombaladı.
Şu Lozancıların yatacak yeri yok! Laikliğe geçmemizi Batılı devletler istememiş!
Gündem

Şu Lozancıların yatacak yeri yok! Laikliğe geçmemizi Batılı devletler istememiş!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Laikliğe geçmemizi, Batılı devletler istememiş!" başlıklı yazısı..
Fatih Erbakan'dan emeklilere zam açıklaması
Siyaset

Fatih Erbakan'dan emeklilere zam açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Emeklilerimizin yılbaşını bekleyecek durumu kalmamıştır. Gerçekten de mağdur durumdadırl..
Sosyete dünyası şokta! Genç kıza kanser diye kemoterapi verdiler... İşin aslı bambaşka çıktı
Gündem

Sosyete dünyası şokta! Genç kıza kanser diye kemoterapi verdiler... İşin aslı bambaşka çıktı

İzmir'in tanınmış ailelerinden Kardıçalıların kızları 26 yaşındaki Sena için yanlış kanser teşhisi konulması neticesinde kemoterapi aldığı s..
10 değil 20 değil 30 hiç değil… İşte Davutoğlu'nun İP'ten istediği vekil sayısı
Gündem

10 değil 20 değil 30 hiç değil… İşte Davutoğlu'nun İP'ten istediği vekil sayısı

İYİ Parti kurucularından Ahat Andican, Ahmet Davutoğlu ile Meral Akşener arasında geçen milletvekili pazarlığını anlattı. Andican "Gerçekten..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23