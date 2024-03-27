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Google yapay zekası yerimize mesaj atabilecek

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Teknoloji-Bilişim
9
Google yapay zekası yerimize mesaj atabilecek

2024-03-27 02:53:42
Google yapay zekası yerimize mesaj atabilecek

Google Mesajlar uygulaması Gemini özelliği alacak. Bundan sonra yapay zekadan yardım alabilirsiniz.

#1
Foto - Google yapay zekası yerimize mesaj atabilecek

Google, yapay zeka botu Gemini’ı kendi ürün ve hizmetlerine entegre etmeye başladı. Bir süre önce Dokümanlar ve Gmail için yazım yardımcısı olarak sunulan Gemini sohbet botu, şimdi de Google Mesajlar uygulamasında test ediliyor.

#2
Foto - Google yapay zekası yerimize mesaj atabilecek

Google Mesajlar, Gemini desteğine kavuşuyor Geçtiğimiz aylarda duyurulan Gemini, artık daha fazla kullanıcıya sunuluyor.

#3
Foto - Google yapay zekası yerimize mesaj atabilecek

Google, bazı Pixel ve Samsung Galaxy modellerinde Gemini’ı test ediyor. RCS’yi etkinleştiren kullanıcılar, Google Mesajlar’da Gemini desteğine kavuştu.

#4
Foto - Google yapay zekası yerimize mesaj atabilecek

Google Mesajlar’daki eylem düğmesine dokunduğunuzda, Gemini ile sohbet edebileceğiniz yeni bir seçenek olacak.

#5
Foto - Google yapay zekası yerimize mesaj atabilecek

Arayüzü standart mesajlaşmaya benzer, ancak sesli notlara yer vermiyor. Kullanıcılar Gemini’a soru sorabilir ve metin tabanlı yanıtlar alabilir.

#6
Foto - Google yapay zekası yerimize mesaj atabilecek

Google ayrıca çeşitli uzantılar aracılığıyla internette arama yapma ve web sayfalarını, haritaları, seyahat ayrıntılarını ve YouTube videolarını paylaşma olanağını da sunuyor.

#7
Foto - Google yapay zekası yerimize mesaj atabilecek

Ancak Gemini’ın kullanıma sunulması henüz test aşamasında ve şimdilik Google Mesajlar beta kullanıcılarıyla sınırlı. Google sözcüsü, yapay zeka asistanının kullanılabilirliğini zaman içinde daha fazla Android cihazla genişletmek istediğini söyledi.

#8
Foto - Google yapay zekası yerimize mesaj atabilecek

Öte yandan Google, en güçlü yapay zekasını erişime açtı. Gemini 1.5 Pro, doğal dil işleme alanında büyük bir sıçramayı temsil ediyor. Model, önceki sürümlerden çok daha büyük olan 1 milyon jetona kadar işlem yapabiliyor.

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