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Teknoloji-Bilişim
11
Google, Microsoft'un hamlesini kırmak istiyor

2023-05-07 23:57:32
Google, Microsoft'un hamlesini kırmak istiyor

Google, Bing ile gelen yapay zeka dalgasının önüne geçmek için çalışıyor.

#1
Foto - Google, Microsoft'un hamlesini kırmak istiyor

Google, başta ChatGPT destekli Microsoft Bing tarayıcı olmak üzere rakiplerinden gelen tehdide karşı harekete geçti.

#2
Foto - Google, Microsoft'un hamlesini kırmak istiyor

Yazılım devi, arama motorunda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

#3
Foto - Google, Microsoft'un hamlesini kırmak istiyor

Şirket içerisinden gelen rapora göre, daha kişiselleştirilmiş bir arama deneyimi oluşturulacak. Bard, arama moturuna entegre edilecek ve daha sosyal bir ortam yaratılacak.

#4
Foto - Google, Microsoft'un hamlesini kırmak istiyor

Google, arama dünyasında rekabeti savuşturabilecek mi? Ortaya çıkan yeni raporlar, Google’ın yapay zeka destekli arama motoru üzerinde çalıştığını gösteriyor.

#5
Foto - Google, Microsoft'un hamlesini kırmak istiyor

Google Arama yıllardır üstünlüğünü sürdürüyor olsa da, Bing gibi rakipler pazardaki rekabetı kızıştırdı. Brave ve Neeva gibi arama motorları, forumlardan gelen bilgileri de arama sonuçlarına dahil ediyor.

#6
Foto - Google, Microsoft'un hamlesini kırmak istiyor

Ek olarak sosyal medya platformlarının da Google Arama’ya doğrudan etkisi oldu. Örneğin birçok insan Google’dan yapacağı aramaları TikTok üzerinden paylaşıyor. Tüm bunlara karşılık Google ise yeni özellikleri arama motoruna entegre etmeye odaklandı.

#7
Foto - Google, Microsoft'un hamlesini kırmak istiyor

Sızan raporlara göre Google; yapay zeka destekleyen, tartışmaları kolaylaştıran bir arama motoru üzerinde çalışıyor. Ayrıca hem yapay zeka hem de gerçek olan video ve görseller de doğrudan arama sonuçlarına dahil edilecek.

#8
Foto - Google, Microsoft'un hamlesini kırmak istiyor

Google’ın aynı zamanda kullanıcı tabanını korumak istediği söyleniyor.

#9
Foto - Google, Microsoft'un hamlesini kırmak istiyor

Yapay zeka destekli arama ve sonuçlar, her kullanıcının isteyeceği bir özellik olmayabilir. Öte yandan şirket daha önce Bard ile arama motorunu ayrı tutacağına dair kesin ifadeler kullanmıştı.

#10
Foto - Google, Microsoft'un hamlesini kırmak istiyor

Arama dünyasındaki mücadele yoğunlaştıkça, Bing ve Google arasındaki rekabet de artacaktır. Yapay zekanın bu pazara nasıl adapte olacağını zamanla göreceğiz.

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