2023-05-07 23:57:32 Google, Microsoft'un hamlesini kırmak istiyor
Google, Bing ile gelen yapay zeka dalgasının önüne geçmek için çalışıyor.
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Google, Bing ile gelen yapay zeka dalgasının önüne geçmek için çalışıyor.
Google, başta ChatGPT destekli Microsoft Bing tarayıcı olmak üzere rakiplerinden gelen tehdide karşı harekete geçti.
Yazılım devi, arama motorunda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
Şirket içerisinden gelen rapora göre, daha kişiselleştirilmiş bir arama deneyimi oluşturulacak. Bard, arama moturuna entegre edilecek ve daha sosyal bir ortam yaratılacak.
Google, arama dünyasında rekabeti savuşturabilecek mi? Ortaya çıkan yeni raporlar, Google’ın yapay zeka destekli arama motoru üzerinde çalıştığını gösteriyor.
Google Arama yıllardır üstünlüğünü sürdürüyor olsa da, Bing gibi rakipler pazardaki rekabetı kızıştırdı. Brave ve Neeva gibi arama motorları, forumlardan gelen bilgileri de arama sonuçlarına dahil ediyor.
Ek olarak sosyal medya platformlarının da Google Arama’ya doğrudan etkisi oldu. Örneğin birçok insan Google’dan yapacağı aramaları TikTok üzerinden paylaşıyor. Tüm bunlara karşılık Google ise yeni özellikleri arama motoruna entegre etmeye odaklandı.
Sızan raporlara göre Google; yapay zeka destekleyen, tartışmaları kolaylaştıran bir arama motoru üzerinde çalışıyor. Ayrıca hem yapay zeka hem de gerçek olan video ve görseller de doğrudan arama sonuçlarına dahil edilecek.
Google’ın aynı zamanda kullanıcı tabanını korumak istediği söyleniyor.
Yapay zeka destekli arama ve sonuçlar, her kullanıcının isteyeceği bir özellik olmayabilir. Öte yandan şirket daha önce Bard ile arama motorunu ayrı tutacağına dair kesin ifadeler kullanmıştı.
Arama dünyasındaki mücadele yoğunlaştıkça, Bing ve Google arasındaki rekabet de artacaktır. Yapay zekanın bu pazara nasıl adapte olacağını zamanla göreceğiz.
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