ABD’li NATO temsilcisinden dünyayı sallayacak itiraf: Türkler olmasa ittifak çöker

Türkiye'yi yakından tanıdığını belirten Whitaker, NATO Zirvesi'nden yaklaşık bir ay önce Türkiye'ye geldiğini ve ülkenin farklı bölgelerini ziyaret ettiğini söyledi. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde liderler arasındaki diyaloğun da önemine dikkat çeken Whitaker, "Türkiye harika bir müttefik, iyi dostlar. Burada NATO'da çok sıkı çalışıyorlar. Biliyorsunuz, Türkiye'de harika bir büyükelçimiz var ve bence işler iyi bir yerde. Ama en önemli şey, bariz olarak, Başkan Trump'ın Başkan Erdoğan ile olan başkan ilişkisi." şeklinde konuştu.