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ABD’li NATO temsilcisinden dünyayı sallayacak itiraf: Türkler olmasa ittifak çöker

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ABD’li NATO temsilcisinden dünyayı sallayacak itiraf: Türkler olmasa ittifak çöker

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, katıldığı canlı yayında Türkiye'nin askeri gücünü ve savunma sanayiindeki devrim niteliğindeki başarısını öve öve bitiremedi. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Ankara'nın kritik bir bölgeyi demirlediğini belirten Whitaker, Türk savunma sanayiinin müttefiklerin ihtiyaç duyduğu tüm kritik mühimmatı üretebilecek kapasitede olduğunu vurguladı. Liderler arası diyaloğun önemine de parantez açan ABD'li temsilci, Türkiye'nin NATO içindeki vazgeçilmez konumunu gözler önüne serdi.

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Foto - ABD’li NATO temsilcisinden dünyayı sallayacak itiraf: Türkler olmasa ittifak çöker

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker Türkiye'nin ittifak içindeki rolünden övgü dolu sözlerle bahsetti. ABD televizyonuna konuşan Whitaker Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu hatırlattı.

#2
Foto - ABD’li NATO temsilcisinden dünyayı sallayacak itiraf: Türkler olmasa ittifak çöker

ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne dikkat çekti. Türkiye'nin güçlü savunma sanayisinden bahseden, "Türkiye güçlü ve yetkin bir müttefik. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahipler." dedi.

#3
Foto - ABD’li NATO temsilcisinden dünyayı sallayacak itiraf: Türkler olmasa ittifak çöker

Whitaker, Newsmax ekranlarında katıldığı programda Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye'nin NATO açısından kritik bir konumda olduğunu belirten Whitaker, açıklamasının devamında, "NATO topraklarının güneydoğusundaki çok önemli bir bölgesini demirleyen bir konumdalar. Bu söylenirken, aynı zamanda gemiler, mühimmat ve NATO müttefiklerinin ihtiyaç duyduğu şeyleri üretebilen çok yetkin ve önemli bir savunma sanayiine de sahipler." ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - ABD’li NATO temsilcisinden dünyayı sallayacak itiraf: Türkler olmasa ittifak çöker

Türkiye'yi yakından tanıdığını belirten Whitaker, NATO Zirvesi'nden yaklaşık bir ay önce Türkiye'ye geldiğini ve ülkenin farklı bölgelerini ziyaret ettiğini söyledi. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde liderler arasındaki diyaloğun da önemine dikkat çeken Whitaker, "Türkiye harika bir müttefik, iyi dostlar. Burada NATO'da çok sıkı çalışıyorlar. Biliyorsunuz, Türkiye'de harika bir büyükelçimiz var ve bence işler iyi bir yerde. Ama en önemli şey, bariz olarak, Başkan Trump'ın Başkan Erdoğan ile olan başkan ilişkisi." şeklinde konuştu.

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