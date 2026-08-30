ABD’li NATO temsilcisinden dünyayı sallayacak itiraf: Türkler olmasa ittifak çöker
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, katıldığı canlı yayında Türkiye'nin askeri gücünü ve savunma sanayiindeki devrim niteliğindeki başarısını öve öve bitiremedi. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Ankara'nın kritik bir bölgeyi demirlediğini belirten Whitaker, Türk savunma sanayiinin müttefiklerin ihtiyaç duyduğu tüm kritik mühimmatı üretebilecek kapasitede olduğunu vurguladı. Liderler arası diyaloğun önemine de parantez açan ABD'li temsilci, Türkiye'nin NATO içindeki vazgeçilmez konumunu gözler önüne serdi.