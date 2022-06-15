Google, Meta ve Twitter hesap verecek

“İlgili imza sahipleri, kötü niyetli aktörler tarafından kullanılan davranış ve taktikler, teknikler ve prosedürler hakkındaki en son kanıtlara dayanarak, hizmetlerinde izin verilmeyen manipülatif davranış ve uygulamalara ilişkin net politikalar benimseyecek, pekiştirecek ve uygulayacaktır.” Özellikle son zamanlarda Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski üzerinden yürütülen deepfake teknolojisi, büyük bir güvenlik ihlali yaratıyor. AB ise en kısa süre içerisinde bu sorunu çözmeye çalışıyor. Ancak Twitter, Google ve Meta gibi şirketlerin yardımı olmadan deepfake’i kontrol etmek mümkün değil.