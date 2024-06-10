2024-06-10 02:18:58 Google Haritalar’daki hata trafiği felç etti
İtalya'dan Avusturya'ya gitmek isteyen sürücüler, Google Haritalar hatasındaki hata nedeniyle kabusu yaşadı.
İtalya'dan Avusturya'ya gitmek isteyen sürücüler, Google Haritalar hatasındaki hata nedeniyle kabusu yaşadı.
Bu kez hem güldürecek hem de düşündürecek bir olay yaşandı. Çoğumuzun hayatını kolaylaştıran Google Haritalar, bu sefer büyük bir hata yaparak bir bölgede kilometrelerce trafik sıkışıklığı yarattı. Peki buna nasıl bir hata sebep oldu?
İtalya’dan Avusturya’ya doğru yola çıkan sürücüler, Google Haritalar’ın gösterdiği yoldan şaşmamak adına otoyoldan çıkıp yan yollara sapmaya başladılar. Neden mi? Çünkü Google Haritalar, otoyolun kapalı olduğunu ve sürücülerin yan yollara yönelmesi gerektiğini bildirdi.
Ancak gerçek bambaşkaydı: Otoyol tamamen açıktı ve herhangi bir kapanma yoktu. Sonuç? Küçük ve sakin yan yollar bir anda trafikle doldu, kilometrelerce trafik sıkışıklığı oluştu ve sürücüler saatlerce bu sıkışıklıkta mahsur kaldı.
Google Haritalar’ın bu büyük hatasının, sunucularındaki bir arızadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Sunucular, o gün otoyolda aşırı trafik olacağına dair yanlış bilgi verdi ve bu nedenle sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Trafik işletmeleri ve polis durumu fark ettiklerinde, trafiği yönetmek ve sıkışıklığı azaltmak için ellerinden geleni yaptılar.
Ancak Google Haritalar destek ekibiyle doğrudan iletişim kurmak mümkün olmayınca, sadece uygulama üzerinden bildirim gönderebildiler ve bu bildirim yanıtsız kaldı. Trafik işletmeleri ve polis, sürücülerin otoyolun açık olduğunu anlamaları için uyarı işaretleri koydular.
Ancak bu çabalar bile oluşan trafik sıkışıklığı kaosunu tamamen engelleyemedi. Sterzing’in Vize Belediye Başkanı, Google Haritalar’ın küçük trafik sıkışıklıkları sırasında bile sürücüleri yan yollara yönlendirdiğini belirtti. Bu da gösteriyor ki, bazen teknoloji bile yanılabilir ve insan müdahalesi her zaman gerekli olabilir.
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