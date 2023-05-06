Google, en çok aratılanları paylaştı

Google’da en çok aranan konu: “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni” Google tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’de internette en çok “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni” aratıldı. Bu, 1990 yılında vizyona giren bir filmin adı. Sanıldığı gibi bir aşk filminin yönetmeni aranmıyor.