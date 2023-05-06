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Teknoloji-Bilişim
13
Google, en çok aratılanları paylaştı

2023-05-06 21:47:40
Google, en çok aratılanları paylaştı

Arama motoru Google, 29 Nisan ile 6 Nisan tarihleri aralığında Türkiye ve dünya genelinde internette en çok arananları yayınladı.

#1
Foto - Google, en çok aratılanları paylaştı

Dünyanın en büyük arama motoru Google; uzun bir süredir gün/hafta/ay ve yıl şeklinde Türkiye ve dünya genelinde en çok aratılanları paylaşıyor.

#2
Foto - Google, en çok aratılanları paylaştı

Bizler de bu sayede milyonlarca insanın gündeminde ne olduğu hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Peki 29 Nisan ile 6 Nisan tarihleri aralığında Google’da en çok arananlar neler?

#3
Foto - Google, en çok aratılanları paylaştı

Google’da en çok aranan konu: “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni” Google tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’de internette en çok “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni” aratıldı. Bu, 1990 yılında vizyona giren bir filmin adı. Sanıldığı gibi bir aşk filminin yönetmeni aranmıyor.

#4
Foto - Google, en çok aratılanları paylaştı

En çok aranan ikinci konu ise Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçen futbol maçı oldu.

#5
Foto - Google, en çok aratılanları paylaştı

Geçtiğimiz günlerde gerçeklene bu maç, Beşiktaş’ın 3-1 yenmesiyle sonuçlandı.

#6
Foto - Google, en çok aratılanları paylaştı

Görünen o ki Türkiye, futbol maçlarını yakından takip ediyor.

#7
Foto - Google, en çok aratılanları paylaştı

Google, Türkiye’nin yanı sıra global verileri de paylaştı. Buna göre dünya genelinde internette en çok İngiliz sahne aktörü Alan Rickman aratıldı.

#8
Foto - Google, en çok aratılanları paylaştı

Bununla beraber her yıl düzenlenen yardım galası Met Gala da Google’da çok arananlar arasında.

#9
Foto - Google, en çok aratılanları paylaştı

Türkiye • Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni • GS BJK maçı • BJK GS • Galatasaray Beşiktaş maçı • Galatasaray Beşiktaş • Besiktas Galatasaray • 1 Mayıs İşçi Bayramı

#10
Foto - Google, en çok aratılanları paylaştı

• 1 Mayıs • BJK • Besiktas • AUZEF online sınav • GS maçı • Beşiktaş • Galatasaray maçı

#11
Foto - Google, en çok aratılanları paylaştı

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#12
Foto - Google, en çok aratılanları paylaştı

• Süper Lig puan durumu • Galatasaray • Lig puan durumu • Puan durumu

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