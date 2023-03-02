2023-03-02 01:38:26 Google Chrome’a yeni özellik
Google Chrome çift tıklama ile sekme kapatmayı sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik rakip tarayıcı Microsoft Edge’de bulunuyor.
Google Chrome çift tıklama ile sekme kapatmayı sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik rakip tarayıcı Microsoft Edge’de bulunuyor.
Google Chrome, son zamanlarda aldığı yenilikler ile dikkat çekiyor. Kısa süre önce Chrome için batarya performansını artıracak bir güncelleme yayınlayan Google, şimdi de Microsoft Edge’de bulunan bir özelliği getiriyor. Google Chrome’da çift tıklama ile sekme kapatmak yakında mümkün olacak.
Google Chrome’da çift tıklama ile sekme kapatın Google, Microsoft Edge’den ilham alan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Reddit’te ortaya çıkan ekran göüntülerine göre Chrome kullanıcıları, bir sekmeye çift tıklayarak kapatabilecek. Bu sayede birden çok sekmeyi yönetmek çok daha kolay hale gelecek.
Bildiğiniz üzere tarayıcılarda çok fazla sekme olduğunda “X” düğmesi görünmez olur ve bu, sekmelerin kontrol edilmesini zorlaştırıyor. Yeni özellik ise çok fazla sekme açık olduğunda kullanıcıların işini kolaylaştıracak gibi duruyor.
Tıpkı Microsoft Edge’de olduğu gibi, bu seçeneğin büyük olasılıkla tarayıcı ayarlarında aktif etme/kapatma seçeneği olacaktır. Şimdilik sadece Chrome Canary’de test edilen yeni özelliğin kısa süre içerisinde stabil Chrome için de sunulacağını düşünüyoruz.
Google Chrome, dünyada en çok kullanılan tarayıcılar arasında olmasının yanı sıra sunduğu güncellemelerdeki yenilikleriyle de dikkat çekiyor. Tarayıcının MacBook özelinde yaptığı son güncelleme ise özellikle enerji tasarrufu konusunda kullanıcılara nefes aldırıyor.
Paylaşılan bir gönderide Google, M2 işlemcili 13 inç MacBook Pro ile Chrome üzerinden tam 17 saat internette gezinebileceğini söyledi. Bunun yanı sıra YouTube üzerinden 18 saat video izlemenin de mümkün olacağını belirtiyor.
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