  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
7
Google Chrome’a yeni özellik

2023-03-02 01:38:26
Google Chrome’a yeni özellik

Google Chrome çift tıklama ile sekme kapatmayı sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik rakip tarayıcı Microsoft Edge’de bulunuyor.

#1
Foto - Google Chrome’a yeni özellik

Google Chrome, son zamanlarda aldığı yenilikler ile dikkat çekiyor. Kısa süre önce Chrome için batarya performansını artıracak bir güncelleme yayınlayan Google, şimdi de Microsoft Edge’de bulunan bir özelliği getiriyor. Google Chrome’da çift tıklama ile sekme kapatmak yakında mümkün olacak.

#2
Foto - Google Chrome’a yeni özellik

Google Chrome’da çift tıklama ile sekme kapatın Google, Microsoft Edge’den ilham alan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Reddit’te ortaya çıkan ekran göüntülerine göre Chrome kullanıcıları, bir sekmeye çift tıklayarak kapatabilecek. Bu sayede birden çok sekmeyi yönetmek çok daha kolay hale gelecek.

#3
Foto - Google Chrome’a yeni özellik

Bildiğiniz üzere tarayıcılarda çok fazla sekme olduğunda “X” düğmesi görünmez olur ve bu, sekmelerin kontrol edilmesini zorlaştırıyor. Yeni özellik ise çok fazla sekme açık olduğunda kullanıcıların işini kolaylaştıracak gibi duruyor.

#4
Foto - Google Chrome’a yeni özellik

Tıpkı Microsoft Edge’de olduğu gibi, bu seçeneğin büyük olasılıkla tarayıcı ayarlarında aktif etme/kapatma seçeneği olacaktır. Şimdilik sadece Chrome Canary’de test edilen yeni özelliğin kısa süre içerisinde stabil Chrome için de sunulacağını düşünüyoruz.

#5
Foto - Google Chrome’a yeni özellik

Google Chrome, dünyada en çok kullanılan tarayıcılar arasında olmasının yanı sıra sunduğu güncellemelerdeki yenilikleriyle de dikkat çekiyor. Tarayıcının MacBook özelinde yaptığı son güncelleme ise özellikle enerji tasarrufu konusunda kullanıcılara nefes aldırıyor.

#6
Foto - Google Chrome’a yeni özellik

Paylaşılan bir gönderide Google, M2 işlemcili 13 inç MacBook Pro ile Chrome üzerinden tam 17 saat internette gezinebileceğini söyledi. Bunun yanı sıra YouTube üzerinden 18 saat video izlemenin de mümkün olacağını belirtiyor.

SGK'dan EYT açıklaması: Yasal olarak mümkün değil
Ekonomi

SGK'dan EYT açıklaması: Yasal olarak mümkün değil

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), EYT başvurularıyla ilgili, "Söz konusu kanun henüz Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sa..
Resmen başvuruyor! Ali Koç yine yaptı yapacağını
Spor

Resmen başvuruyor! Ali Koç yine yaptı yapacağını

Taraftarların arasına girerek çirkin tezahürat yapan kendini bilmezlere ses çıkarmayan Ali Koç idaresindeki Fenerbahçe, Kayserispor maçına d..
FETÖ'cülerle ilgili şok iddia!
Medya

FETÖ'cülerle ilgili şok iddia! "Bu olacak" dedi, resmen kan dondurdu

Engin Ardıç, altılı masanın ne adayını netleştirdiğini, ne programını ilan ettiğini belirttiği yazısında, muhalefette belli olan tek gerçeğe..
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Gündem

Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Seçimler yaklaşırken Erdoğan'dan 5 bomba! Duyan, kulaklarına inanamadı
Medya

Seçimler yaklaşırken Erdoğan'dan 5 bomba! Duyan, kulaklarına inanamadı

Yazar Talat Atilla, 'teyide muhtaç bilgiler' dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanmaya yönelik bomba kulis bilgileri aktardı. ..
Futbol camiası depremzedeler için 'Omuz omuza' verdi! İşte toplanan bağış miktarı
Spor

Futbol camiası depremzedeler için 'Omuz omuza' verdi! İşte toplanan bağış miktarı

Tüm Türkiye'yi sarsan büyük deprem felaketleri sonrası futbol camiası, depremzedelere destek için bir kez daha "Omuz omuza" verdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23