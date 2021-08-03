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Teknoloji-Bilişim
28
Google bu telefonların fişini çekecek

2021-08-03 05:39:55
Google bu telefonların fişini çekecek

​Google 27 Eylül'den itibaren Android 2.3.7 ve altı cihazlara destek vermeyecek.

#1
Foto - Kullanıcılara yapılan bildirimde 27 Eylül'den itibaren Android 2.3.7 ve altı cihazlarda Google hesaplarına giriş yapılamayacak.

Kullanıcılara yapılan bildirimde 27 Eylül'den itibaren Android 2.3.7 ve altı cihazlarda Google hesaplarına giriş yapılamayacak.

#2
Foto - Google hizmetleri olan Gmail, Drive, Google, Haritalar ve YouTube aşağıdaki cihazlarda artık çalışmayacak.

Google hizmetleri olan Gmail, Drive, Google, Haritalar ve YouTube aşağıdaki cihazlarda artık çalışmayacak.

#3
Foto - Samsung Galaxy S Lightray 4G (SCH-R940)

Samsung Galaxy S Lightray 4G (SCH-R940)

#4
Foto - Samsung Galaxy S2 LTE (GT-i9210T)

Samsung Galaxy S2 LTE (GT-i9210T)

#5
Foto - Sony Xperia Advance

Sony Xperia Advance

#6
Foto - Acer Liquid Z (Z110)

Acer Liquid Z (Z110)

#7
Foto - Acer Liquid Z Duo (Z110)

Acer Liquid Z Duo (Z110)

#8
Foto - Lenovo K800

Lenovo K800

#9
Foto - T-Mobile Concord

T-Mobile Concord

#10
Foto - Sony Xperia U (ST25a)

Sony Xperia U (ST25a)

#11
Foto - Yezz Andy 3G 4.0 (YZ1120)

Yezz Andy 3G 4.0 (YZ1120)

#12
Foto - Motorola Defy Pro (XT560)

Motorola Defy Pro (XT560)

#13
Foto - Sony Xperia Go (ST27a)

Sony Xperia Go (ST27a)

#14
Foto - Huawei Activa 4G (M920)

Huawei Activa 4G (M920)

#15
Foto - Motorola Atrix TV (XT682)

Motorola Atrix TV (XT682)

#16
Foto - Sony Xperia ion (3G LT28h)

Sony Xperia ion (3G LT28h)

#17
Foto - Orange San Diego

Orange San Diego

#18
Foto - Vodafone Smart II (V860)

Vodafone Smart II (V860)

#19
Foto - Sony Xperia Sola (MT27i)

Sony Xperia Sola (MT27i)

#20
Foto - Sony Xperia P (LT22i)

Sony Xperia P (LT22i)

#21
Foto - LG Optimus 3D Max (P720)

LG Optimus 3D Max (P720)

#22
Foto - Sony Xperia acro HD (SOI12)

Sony Xperia acro HD (SOI12)

#23
Foto - Sony Xperia acro HD (SO-03D)

Sony Xperia acro HD (SO-03D)

#24
Foto - Sony Xperia S (LT26i)

Sony Xperia S (LT26i)

#25
Foto - LG Spectrum (VS920)

LG Spectrum (VS920)

#26
Foto - Motorola MotoLuxe XT615

Motorola MotoLuxe XT615

#27
Foto - HTC Velocity 4G

HTC Velocity 4G

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