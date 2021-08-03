2021-08-03 05:39:55 Google bu telefonların fişini çekecek
Google 27 Eylül'den itibaren Android 2.3.7 ve altı cihazlara destek vermeyecek.
Google 27 Eylül'den itibaren Android 2.3.7 ve altı cihazlara destek vermeyecek.
Kullanıcılara yapılan bildirimde 27 Eylül'den itibaren Android 2.3.7 ve altı cihazlarda Google hesaplarına giriş yapılamayacak.
Google hizmetleri olan Gmail, Drive, Google, Haritalar ve YouTube aşağıdaki cihazlarda artık çalışmayacak.
Samsung Galaxy S Lightray 4G (SCH-R940)
Samsung Galaxy S2 LTE (GT-i9210T)
Sony Xperia Advance
Acer Liquid Z (Z110)
Acer Liquid Z Duo (Z110)
Lenovo K800
T-Mobile Concord
Sony Xperia U (ST25a)
Yezz Andy 3G 4.0 (YZ1120)
Motorola Defy Pro (XT560)
Sony Xperia Go (ST27a)
Huawei Activa 4G (M920)
Motorola Atrix TV (XT682)
Sony Xperia ion (3G LT28h)
Orange San Diego
Vodafone Smart II (V860)
Sony Xperia Sola (MT27i)
Sony Xperia P (LT22i)
LG Optimus 3D Max (P720)
Sony Xperia acro HD (SOI12)
Sony Xperia acro HD (SO-03D)
Sony Xperia S (LT26i)
LG Spectrum (VS920)
Motorola MotoLuxe XT615
HTC Velocity 4G
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