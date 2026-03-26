Gelecek savaşlar çok başka olacak! Çin'in sürü dron sistemi Atlas'ı denedi
Gelecek savaşlar çok başka olacak! Çin’in sürü dron sistemi Atlas'ı denedi
Gelecek savaşlar çok başka olacak! Çin'in sürü dron sistemi Atlas'ı denedi

Çin’in “Atlas” sürü dron sistemi, tek operatörle 96 İHA’yı aynı anda yöneterek modern savaş konseptini kökten değiştirecek yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Çin, Atlas adı verilen sürü dron sistemini ilk kez kapsamlı şekilde tanıttı.

Tanıtım görüntülerinde, sistemin sahada çok sayıda insansız hava aracını koordineli şekilde kullanabildiği görüldü. Uzmanlara göre bu teknoloji, savaş alanında yeni bir paradigma oluşturuyor.

Sistemin en dikkat çekici özelliği, tek bir komuta aracı üzerinden aynı anda 96 dronun kontrol edilebilmesi.

Swarm-2 kara platformu üzerinden fırlatılan dronlar, sürü zekası sayesinde birbirleriyle koordineli hareket edebiliyor.

Atlas sistemi, keşif, elektronik harp ve hassas taarruz görevlerini aynı anda yürütebiliyor. Dronlar, görev ihtiyaçlarına göre farklı yüklerle donatılarak operasyon sırasında dinamik biçimde görevlendirilebiliyor.

Algoritma destekli sistem sayesinde dronlar, hava koşulları, çarpışma riski ve görev değişikliklerine anlık olarak uyum sağlayabiliyor.

Her bir İHA’nın kendi içinde “akıllı karar mekanizmasına” sahip olması, sürü halinde yüksek verimlilik sağlıyor.

Uzmanlara göre sürü dron teknolojisi, hava savunma sistemlerini yorma, derin hedeflere sızma ve sürekli gözetim sağlama gibi avantajlarıyla klasik savaş doktrinlerini kökten dönüştürüyor. Düşük maliyetli çok sayıda İHA ile yüksek etkili operasyonlar mümkün hale geliyor.

Atlas gibi sistemler, yüzlerce kilometre menzilde düşük radar iziyle hareket edebiliyor. Bu durum, cephe hattı kavramını bulanıklaştırırken, savaşın coğrafi sınırlarını da genişletiyor. Uzmanlar, bu teknolojinin önümüzdeki yıllarda küresel askeri dengeleri doğrudan etkileyeceğini belirtiyor. Haber Kaynağı: Global Times

