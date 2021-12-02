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Gönül Dağı’nda bütün hayaller yıkıldı!

2021-12-02 11:22:46
Gönül Dağı’nda bütün hayaller yıkıldı!

TRT’nin en çok sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda hayalleri yıkan bir gerçek ortaya çıkıyor.

#1
Foto - Cumartesi akşamları tüm kategorilerde birincilikler alan Gönül Dağı’nda, hem tecrübeli hem de genç isimlerin bir arada olmasıyla dizinin 42. yeni bölümünde yaşanacaklar da merak konusu oldu.

Cumartesi akşamları tüm kategorilerde birincilikler alan Gönül Dağı’nda, hem tecrübeli hem de genç isimlerin bir arada olmasıyla dizinin 42. yeni bölümünde yaşanacaklar da merak konusu oldu.

#2
Foto - Dizide Semih Ertürk’ün oynadığı Veysel karakteri ile Cemile karakteri yeni bir sınava girecek.

Dizide Semih Ertürk’ün oynadığı Veysel karakteri ile Cemile karakteri yeni bir sınava girecek.

#3
Foto - Döndü ise kaybolan oğlunun geri dönmesi ile sevinçli haller yaşıyor.

Döndü ise kaybolan oğlunun geri dönmesi ile sevinçli haller yaşıyor.

#4
Foto - Doktor Kenan’ın sırrı da bu şekilde ortaya çıkıyor.

Doktor Kenan’ın sırrı da bu şekilde ortaya çıkıyor.

#5
Foto - Kenan’ın gelişi Veysel’i yaralasa da Cemile ile Veysel’in zor günleri başlayacak.

Kenan’ın gelişi Veysel’i yaralasa da Cemile ile Veysel’in zor günleri başlayacak.

#6
Foto - Dizinin 4 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 42. bölümünde en çok da bu iki karakterin hüzünlü halleri izleyicileri etkileyecek. Doktor Kenan’ın, Düğüncü Muammer (Ali Düşenkalkar) ve Döndü (Feyza Işık)’nün oğlu olduğunun anlaşılması, tüm aileyi ve kasaba sakinlerini şok eder… Yıllar sonra ortaya çıkan bu gerçekle, Döndü ve Muammer, oğullarına kavuşmanın sevincini yaşar, kaybolan yılların acısını çıkartmaya çalışırlar. Bu süreçte ise Veysel ve Cemile, hayatlarının en zor günlerini geçirmektedir…

Dizinin 4 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 42. bölümünde en çok da bu iki karakterin hüzünlü halleri izleyicileri etkileyecek. Doktor Kenan’ın, Düğüncü Muammer (Ali Düşenkalkar) ve Döndü (Feyza Işık)’nün oğlu olduğunun anlaşılması, tüm aileyi ve kasaba sakinlerini şok eder… Yıllar sonra ortaya çıkan bu gerçekle, Döndü ve Muammer, oğullarına kavuşmanın sevincini yaşar, kaybolan yılların acısını çıkartmaya çalışırlar. Bu süreçte ise Veysel ve Cemile, hayatlarının en zor günlerini geçirmektedir…

#7
Foto - Yıllardır özlemini duydukları ve arsa tapusunu alarak temelini attıkları ev hayalleri, Mezarcı İlyas’ın son dakika kararıyla yerle bir olur…. Senet gününü beklemeden parayı isteyen Mezarcı İlyas’a Veysel’in tepkisi çok sert olacaktır… Dizide Veysel karakterini yeni bölümde büyük zorluklar bekliyor.

Yıllardır özlemini duydukları ve arsa tapusunu alarak temelini attıkları ev hayalleri, Mezarcı İlyas’ın son dakika kararıyla yerle bir olur…. Senet gününü beklemeden parayı isteyen Mezarcı İlyas’a Veysel’in tepkisi çok sert olacaktır… Dizide Veysel karakterini yeni bölümde büyük zorluklar bekliyor.

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