Gönül Dağı’nda bütün hayaller yıkıldı!

Dizinin 4 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 42. bölümünde en çok da bu iki karakterin hüzünlü halleri izleyicileri etkileyecek. Doktor Kenan’ın, Düğüncü Muammer (Ali Düşenkalkar) ve Döndü (Feyza Işık)’nün oğlu olduğunun anlaşılması, tüm aileyi ve kasaba sakinlerini şok eder… Yıllar sonra ortaya çıkan bu gerçekle, Döndü ve Muammer, oğullarına kavuşmanın sevincini yaşar, kaybolan yılların acısını çıkartmaya çalışırlar. Bu süreçte ise Veysel ve Cemile, hayatlarının en zor günlerini geçirmektedir…