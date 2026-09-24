Şanlıurfa'daki 5,4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan dikkat çeken uyarı: Daha büyük deprem olur mu?

İşte yaralanmalar ufak tefek mutlaka karşımıza çıkacak yine panik nedeniyle. Yani pencereden, balkondan kendini atanlar yaralanacaktır. Bunlardan kurtulmamız lazım. Ama vatandaşa da bir şey diyemiyorsunuz çünkü içinde bulunduğu yapının depreme dayanıklı olup olmadığından emin değil. O da haklı olarak paniğe kapılıyor. Emin olsa, bu bu durumu sağlamış olsak, yapılarımızı dönüştürmüş olsak, depreme dayanıklı hale getirmiş olsak, vatandaşımıza bunu doğru düzgün anlatmış olsak, bilinçlendirmiş olsak onlar da sakin davranır. O bakımdan bu durum maalesef bir süre daha böyle devam edecek gibi görünüyor ülkemizde. Bu olgunluğa erişmek zaman alıyor ama biz biz çok bizim için çok uzun bir zaman yani. Yani son yüz yılı alın, aletsel dönemi alın, 25 yaklaşık yıkıcı depremi yaşamış toprak bu toprak ya. Burada biz bu bu topraklarda yaşayan insanların artık bu problemi çözmüş olması gerekirdi. CNN TÜRK'e konuşan Prof. Dr. Osman Bektaş ise Şanlıurfa depremini şu sözlerle yorumladı: Maraş'taki depremden sonra Doğu Anadolu'nun Güney Doğu bölgesinde deprem tehlikesi arttı. Nedeni bölgedeki stres yükleri fayları etkilemiştir. Bölgedeki faylar bu stresten etkilendi. Diyarbakır Urfa bundan etkilenecek yerler. Biz o faydan endişeliyiz. Bu Bitlis bindirmesinden kuşkuluyuz. Bu tür depremlerin olması doğal. Hem Arap levhası hareketi devam ediyor hem 2023 depremlerinin etkisi hala devam ediyor. İkisi birleşince 150 200 kilometrekarelik alandaki illerdeki risk devam ediyor. 6 Şubat'taki depremlerde yeryüzüne yansıya enerjiden daha fazlası belki yer altına indi. Bu büyük bir depremin habercisi değil. Orta büyüklükte sığ bir deprem. Olağan bir deprem.Türkiye'nin dört bir yanında deprem olursa şaşılacak bir şey değil. Bizim bilmediğimiz nerede ne zaman hangi büyüklükte deprem olacak bunu bilemiyoruz. Hakkari Urfa Diyarbakır çevresinde bu tür depremler olağan. 5'lik bir deprem arkasından büyük deprem gelecek demek değil. 5 büyüklüğünde bir deprem yıkıcılığı olmayan bir deprem. O bölgenin yapı stoğu istenilen düzeyde değil ama kırsal alanda bile hasar oluşturmayacak bir deprem. Vatandaşların panik yapmasına gerek yok. Beklemek daha doğru. 2018 deprem yönetmeliğine tabi olarak yapılan binalarda korkulacak bir şey yok. Kırsaldaki yapıların dahi etkileneceğini sanmıyorum.