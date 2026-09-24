Filistin'in UNESCO elçisinden Gazze tesbiti: Okulları vuran İsrail bir nesli yok ediyor

İsrail'in Filistin'deki eğitim sektörünü ve kültürel mirası amansızca hedef almasının ve Filistin halkına yönelik soykırımının yalnızca güvenlik argümanlarıyla açıklanamayacağına dikkati çeken Atieh, "Bu savaşın amacı, İsraillilerin dediği gibi Hamas'ın askeri kapasitesini yıkmak değildi. Aksi takdirde, yalnızca askeri altyapılar hedef alınabilirdi ancak gördüğünüz gibi, bu soykırım savaşı Gazze'deki sivil altyapının yüzde 80'inin yıkımına neden oldu." şeklinde konuştu. "Gazze'de bir neslin tamamı, okula gitme hakkını kaybetti" Atieh, Gazze'deki üniversite altyapısının da büyük ölçüde hasar gördüğüne işaret etti. "Okulları ve üniversiteleri yıkmak, gelecek nesilleri yok etmektir." diyen Atieh, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla tüm bunlar, İsrail'in Filistin topraklarının tamamında kontrolünü ve işgalini sağlaması için Filistinlileri sürmeye ve Filistin'den çıkarmaya yönelik genel stratejisinin bir parçası hatta İsrailli bakanlar bu konuda çekinmiyor, İsrail'in Nil'den (nehir) Fırat'a (nehir) uzanan sınırları olan bir harita gösteriyorlar. 'Bu, bizim topraklarımız.' diyorlar."