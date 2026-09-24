Filistin'in UNESCO elçisinden Gazze tesbiti: Okulları vuran İsrail bir nesli yok ediyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaklaşık 20 bin öğrencinin katledildiğine ve çok sayıda öğretmenin de hedef alınarak öldürüldüğüne dikkati çeken Atieh, "(Gazze'de) Bir neslin tamamı, okula gitme hakkını kaybetti." dedi. Atieh, Gazze'deki eğitim çağında olan 800 bin öğrenciden yalnızca 300 bininin çevrim içi eğitimden faydalanabildiğine işaret ederek, "Bu öğrencilerin hangi koşullarda çadırlara giderek eğitim aldıklarına bakmak gerekiyor, okullarının kalıntıları arasında, gerekli imkanlar olmadan ve sağlık koşulları olmadan, ara ara sivillere ve öğrencileri barındıran çadırlara saldıran işgalci ordunun günlük ve kalıcı tacizinin altında." diye konuştu. UNESCO ve Filistin hükümetinin, uluslararası ortaklarıyla bölgedeki eğitim sistemini kısmen eski haline getirmek için çaba sarf ettiklerini anlatan Atieh, öğrencilerin bilgisayar, masa, sandalye ve internet bağlantısına ihtiyaç duyduklarını ancak İsrail'in Gazze'deki okulların yeniden inşası için gerekli malzemelerin girişini yasakladığını söyledi. Atieh, Filistin halkının keyfi kanunlara boyun eğmesini kolaylaştırmak amacıyla İsrail'in koca bir nesli mahvetmek istediğini belirterek, "Bir neslin tamamı, İsrail'in eğitim kurumlarını yıkma politikasının bedelini ödüyor." dedi.