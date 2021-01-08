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Medya
5
Gönül Dağı dizisine sürpriz transfer! Dengeleri değiştirecek isim geldi

2021-01-08 11:43:35
Gönül Dağı dizisine sürpriz transfer! Dengeleri değiştirecek isim geldi

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda sürpriz bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Dizi geçtiğimiz Cumartesi günü ekranlara gelmeyerek hayranlarını bir hayli üzmüştü.

Dizi geçtiğimiz Cumartesi günü ekranlara gelmeyerek hayranlarını bir hayli üzmüştü.

#2
Foto - 2 Ocak'ta televizyonlarını açan seyirciler, TRT'de Tozkoparan dizisi ile karşılaştı. Ancak yeni bölümün fragmanı gelmesiyle dizi hayranları 'derin bir oh' çekerken diziye bir isim katıldı.

2 Ocak'ta televizyonlarını açan seyirciler, TRT'de Tozkoparan dizisi ile karşılaştı. Ancak yeni bölümün fragmanı gelmesiyle dizi hayranları 'derin bir oh' çekerken diziye bir isim katıldı.

#3
Foto - Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünü heyecanla bekleyen izleyicilere büyük bir sürpriz de var… Diziye yeni bir karakter katılacak. Ancak bu karakterin gelişi Ferdi Sancar’ın canlandırdığı Sefer karakteri ile Ecem Özkaya’nın oynadığı Zahide’nin arasında başlamak üzere olan aşkın tam da ortasına yerleşecek. Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekimleri devam eden Gönül Dağı dizisine yeni katılan oyuncunun Ruhi Sarı olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre, Zahide’nin eski eşi Fikret olarak diziye katılacak olan Ruhi Sarı, hikayede birçok şeyin de değişmesine neden olacak.

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünü heyecanla bekleyen izleyicilere büyük bir sürpriz de var… Diziye yeni bir karakter katılacak. Ancak bu karakterin gelişi Ferdi Sancar’ın canlandırdığı Sefer karakteri ile Ecem Özkaya’nın oynadığı Zahide’nin arasında başlamak üzere olan aşkın tam da ortasına yerleşecek. Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekimleri devam eden Gönül Dağı dizisine yeni katılan oyuncunun Ruhi Sarı olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre, Zahide’nin eski eşi Fikret olarak diziye katılacak olan Ruhi Sarı, hikayede birçok şeyin de değişmesine neden olacak.

#4
Foto - Kısa sürede büyük bir beğeni toplayan Gönül Dağı dizisi bilindiği üzere yazar Musfafa Çiftçi'nin hikayelerinden uyarlandı.

Kısa sürede büyük bir beğeni toplayan Gönül Dağı dizisi bilindiği üzere yazar Musfafa Çiftçi'nin hikayelerinden uyarlandı.

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