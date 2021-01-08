Gönül Dağı dizisine sürpriz transfer! Dengeleri değiştirecek isim geldi

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünü heyecanla bekleyen izleyicilere büyük bir sürpriz de var… Diziye yeni bir karakter katılacak. Ancak bu karakterin gelişi Ferdi Sancar’ın canlandırdığı Sefer karakteri ile Ecem Özkaya’nın oynadığı Zahide’nin arasında başlamak üzere olan aşkın tam da ortasına yerleşecek. Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekimleri devam eden Gönül Dağı dizisine yeni katılan oyuncunun Ruhi Sarı olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre, Zahide’nin eski eşi Fikret olarak diziye katılacak olan Ruhi Sarı, hikayede birçok şeyin de değişmesine neden olacak.