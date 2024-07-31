2024-07-31 09:55:05 Gönen'de sinek istilası
Balıkesir'in Gönen ilçesi ve kırsal mahalleleri, son günlerde yoğun sinek ve sivrisinek istilasıyla karşı karşıya. Özellikle akşam saatlerinde artan sinek ve sivrisinekler, ilçe halkı için ciddi bir sorun haline geldi. Gönen'de yaşanan sinek istilası, vatandaşları adeta isyan noktasına getirdi. Akşam saatlerinde yoğunlaşan sinekler nedeniyle halk, kapı ve pencerelerini açamaz duruma geldi. İlaçlamanın yetersiz kalması, vatandaşların mağduriyetini artırıyor. Gönen'de yaşayan vatandaşlar, sineklerin yaşattığı rahatsızlık nedeniyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini belirtiyor.