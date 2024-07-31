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Aktüel
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Gönen'de sinek istilası

2024-07-31 09:55:05
Gönen'de sinek istilası

Balıkesir'in Gönen ilçesi ve kırsal mahalleleri, son günlerde yoğun sinek ve sivrisinek istilasıyla karşı karşıya. Özellikle akşam saatlerinde artan sinek ve sivrisinekler, ilçe halkı için ciddi bir sorun haline geldi. Gönen'de yaşanan sinek istilası, vatandaşları adeta isyan noktasına getirdi. Akşam saatlerinde yoğunlaşan sinekler nedeniyle halk, kapı ve pencerelerini açamaz duruma geldi. İlaçlamanın yetersiz kalması, vatandaşların mağduriyetini artırıyor. Gönen'de yaşayan vatandaşlar, sineklerin yaşattığı rahatsızlık nedeniyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini belirtiyor.

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Foto - Gönen'de sinek istilası

Birçok kişi, sineklerin sadece rahatsızlık vermekle kalmayıp, sağlık açısından da tehdit oluşturduğunu vurguluyor. Gönen'de yaşanan bu sorunun çözümü için yerel yönetimlerin acil önlemler alması bekleniyor. İlçede yapılan ilaçlama çalışmalarının yetersiz kaldığını belirten vatandaşlar, daha etkili ve geniş çaplı bir mücadele talep ediyor. Sinek ve sivrisineklerin yoğun olduğu bu dönemde yaşanan bu sorununun bir an önce çözülmesi bekleniyor.

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