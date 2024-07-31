Gönen'de sinek istilası

Birçok kişi, sineklerin sadece rahatsızlık vermekle kalmayıp, sağlık açısından da tehdit oluşturduğunu vurguluyor. Gönen'de yaşanan bu sorunun çözümü için yerel yönetimlerin acil önlemler alması bekleniyor. İlçede yapılan ilaçlama çalışmalarının yetersiz kaldığını belirten vatandaşlar, daha etkili ve geniş çaplı bir mücadele talep ediyor. Sinek ve sivrisineklerin yoğun olduğu bu dönemde yaşanan bu sorununun bir an önce çözülmesi bekleniyor.