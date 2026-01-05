Gölün ortasında yükselen manevi hafıza: Köydeki inancın son tanığı!
Mersin’in Anamur ilçesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne içme ve kullanma suyu temini amacıyla Dragon Çayı üzerinde inşa edilen Alaköprü Barajı, bölgenin fiziki yapısını değiştirirken, geçmişte burada yaşamış yerleşimlerin izlerini de baraj gölü sularının altına taşıdı. Köyden bugün geriye, baraj gölünün ortasında sessizce yükselen Akine Köyü Camiinin minaresi kaldı. Bölge sakinleri ve din görevlileri, minarenin mahzun duruşunun Akine Köyünün manevi hafızasını canlı tuttuğunu, köydeki inanç hayatının son ve somut tanığı olduğunu dile getiriyor.