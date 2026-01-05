  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sürpriz gelişmelere yol açacak artık! Skandal oyunu nihayet bitecek...

Elon Musk’tan, Trump’ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi! Resmen saçını başını yolacak

Sessizliğini şok paylaşımla bozdu! Gidecek mi, kalacak mı? Gündemi sarsan açıklama

Türkiye’ye milyarlar kazandıracaklar… Son hazırlıklar yapılıyor

Venezuela'ya müdahale piyasaları karıştırdı: Savunma hisseleri fena patladı

Okan Buruk teşekkür etti! Galatasaray’da flaş ayrılık resmen açıklandı

Ne olduysa Sergen Yalçın'ın telefonuyla oldu: Müthiş hamleyi yaptı ve iş yarı yarıya bitti

Türkiye'nin iki şehri rekor kırdı: İlk 10'a damga vurduk!

Tamamı baştan aşağıya değişiyor! İşte yeni trafik cezaları

Fenerbahçe'de flaş gelişme yaşanacak... Sadettin Saran, Tedesco’nun transfer isteğini kırmadı
Aktüel
6
Yeniakit Publisher
Gölün ortasında yükselen manevi hafıza: Köydeki inancın son tanığı!
IHA Giriş Tarihi:

Gölün ortasında yükselen manevi hafıza: Köydeki inancın son tanığı!

Mersin’in Anamur ilçesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne içme ve kullanma suyu temini amacıyla Dragon Çayı üzerinde inşa edilen Alaköprü Barajı, bölgenin fiziki yapısını değiştirirken, geçmişte burada yaşamış yerleşimlerin izlerini de baraj gölü sularının altına taşıdı. Köyden bugün geriye, baraj gölünün ortasında sessizce yükselen Akine Köyü Camiinin minaresi kaldı. Bölge sakinleri ve din görevlileri, minarenin mahzun duruşunun Akine Köyünün manevi hafızasını canlı tuttuğunu, köydeki inanç hayatının son ve somut tanığı olduğunu dile getiriyor.

#1
Foto - Gölün ortasında yükselen manevi hafıza: Köydeki inancın son tanığı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne içme ve kullanma suyu temini amacıyla 'Asrın Projesi' olarak nitelendirilen çalışma kapsamında tahliye edilen Akine Köyü, barajın su tutmaya başlamasıyla tamamen sular altında kaldı. Bir zamanlar evleri, sokakları, tarım alanları ve ibadet mekanlarıyla canlı bir yaşamın sürdüğü köyden bugün geriye, baraj gölünün ortasında sessizce yükselen Akine Köyü Camiinin minaresi kaldı. Son yağışların ardından baraj gölünde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte köye ait evler ve diğer yapılar tamamen görünmez hale gelirken, Akine Köyü Camiinin minaresi suların ortasında dimdik ayakta kalmayı sürdürüyor. Caminin müştemilatı tamamen su altında kalırken, minare, geçmişin sessiz bir tanığı gibi su yüzeyinde yükseliyor.

#2
Foto - Gölün ortasında yükselen manevi hafıza: Köydeki inancın son tanığı!

Mevsimsel su seviyesi değişimlerine bağlı olarak farklı görünümler sunan minare, yöre halkı tarafından 'sessizliğin sembolü' olarak adlandırılırken, zamanla Anamur’un simgeleri arasına girdi. Baraj sahasını ziyaret eden vatandaşlar, sular altında kalan cami ve minareyi gördüklerinde geçmişte bu topraklarda yaşanan hayatı hatırladıklarını ifade ediyor. Bölge sakinleri ve din görevlileri, minarenin mahzun duruşunun Akine Köyünün manevi hafızasını canlı tuttuğunu dile getiriyor.

#3
Foto - Gölün ortasında yükselen manevi hafıza: Köydeki inancın son tanığı!

Anamur İlçe Müftülüğünden Diyanet TV Koordinatörü Ahmet Tokdemir, yaz aylarında su seviyesinin düştüğü dönemlerde Akine Köyüne ait evler, sokaklar ve caminin yeniden görünür hale geldiğini, şu an ise su seviyesinin yükselmesiyle yerleşimin tamamen sular altında kaldığını belirtti. Tokdemir, baraj gölünde yükselen minarenin, geçmişin izlerini bugünün doğal manzarasıyla buluşturarak Anamur’un dikkat çeken noktalarından biri olmayı sürdürdüğünü söyledi.

#4
Foto - Gölün ortasında yükselen manevi hafıza: Köydeki inancın son tanığı!

Vatandaşlardan Aziz Nasib ise sular altında kalan Akine Köyü Camiinin minaresinin, köyün inanç hayatının en somut tanıklarından biri olduğunu belirtti. Camii tamamen su altında olmasına rağmen minarenin ayakta kalmasının manevi hafızanın hala canlı olduğunu gösterdiğini ifade eden Nasib, ortaya çıkan manzaranın hem hüzün verici hem de düşündürücü olduğunu dile getirdi. Alaköprü Barajının KKTC’ye içme suyu sağlayan stratejik bir proje olduğuna dikkat çeken Nasib, minarenin büyük projelerin insan ve maneviyat boyutunun unutulmaması gerektiğini hatırlattığını vurguladı.

#5
Foto - Gölün ortasında yükselen manevi hafıza: Köydeki inancın son tanığı!

Baraj sahasında dikkat çeken bir diğer tarihi değer ise Alaköprü oldu. 14’üncü yüzyılda Karamanoğulları tarafından Dragon Çayı üzerinde inşa edilen ve halen kullanılabilir durumda olan köprü, Anamur’un köklü geçmişini günümüze taşıyan önemli mimari eserler arasında yer alıyor. Dragon Çayının yemyeşil doğasıyla bütünleşen tarihi köprü ve baraj gölünde yükselen minare, Anamur’da geçmişle bugünü aynı karede buluşturan nadir manzaralar arasında bulunuyor. Bugün sular altında kalan Akine Köyü Camiinin minaresi; fotoğraf sanatçıları, doğa ve tarih meraklılarının ilgisini çekmeye devam ederken, Anamur’un hafızasında derin izler bırakan manevi bir simge olarak varlığını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma
Gündem

Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma

4 bin liralık lahmacun ve çorba menüsüyle tepkilerin odağındaki Bedri Usta isimli şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruştu..
Erdek’teki Sır Perdesi Gölette aydınlandı! Elif Kumal’dan Acı Haber
Gündem

Erdek’teki Sır Perdesi Gölette aydınlandı! Elif Kumal’dan Acı Haber

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 8 gündür devam eden umutlu bekleyiş, Yukarıyapıcı Göleti’nden gelen acı haberle son buldu. 27 Aralık tarihinde ..
Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin
Gündem

Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik başlattığı "Güney Mızrağı" operasyonu ve Nicolas Maduro’nun derdest edilerek ABD’ye götürül..
Çoğu Türklere ve Araplara ait çıktı! 3250 kasa soyuldu çalınan miktar dudak uçuklattı!
Dünya

Çoğu Türklere ve Araplara ait çıktı! 3250 kasa soyuldu çalınan miktar dudak uçuklattı!

Almanya’da büyük bölümü Türklere ve Araplara ait kasaların boşaltıldığı banka soygununda çalınan miktar 100 milyon avroyu aştı. Alman medyas..
Berlin Karanlığa Gömüldü: Sabotaj Sonrası Okullar Tatil Edildi
Gündem

Berlin Karanlığa Gömüldü: Sabotaj Sonrası Okullar Tatil Edildi

Almanya’nın başkenti Berlin, enerji nakil hatlarını hedef alan ağır bir sabotaj eylemiyle sarsıldı. Kentin geniş bir kesimini etkileyen elek..
CHP’liler İETT’yi böyle batırdı! 20 milyar liralık zararın detayları
Gündem

CHP’liler İETT’yi böyle batırdı! 20 milyar liralık zararın detayları

İstanbul’un ulaşım çilesi bitmek bilmezken, İETT’deki skandallar zinciri Sayıştay’ın 2024 Denetim Raporu ile gün yüzüne çıktı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23