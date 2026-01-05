Gölün ortasında yükselen manevi hafıza: Köydeki inancın son tanığı!

Vatandaşlardan Aziz Nasib ise sular altında kalan Akine Köyü Camiinin minaresinin, köyün inanç hayatının en somut tanıklarından biri olduğunu belirtti. Camii tamamen su altında olmasına rağmen minarenin ayakta kalmasının manevi hafızanın hala canlı olduğunu gösterdiğini ifade eden Nasib, ortaya çıkan manzaranın hem hüzün verici hem de düşündürücü olduğunu dile getirdi. Alaköprü Barajının KKTC’ye içme suyu sağlayan stratejik bir proje olduğuna dikkat çeken Nasib, minarenin büyük projelerin insan ve maneviyat boyutunun unutulmaması gerektiğini hatırlattığını vurguladı.