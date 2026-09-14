Gol gelecek gelecek de bu denli sancılı olunca... Galatasaray'da Osimhen'sizlik hastalığı

Galatasaray taraftarının 'gol nasıl olsa gelecek' rahatlığında bir 90 dakika izlemesi istatistiksel olarak tamamen haklı olabilir. Oyun kurulumu, baskı ve pozisyon üretimi açısından kusursuz bir iç saha performansı sergilendi... Ancak 1-0'lık skor, hücum hattının 'fırsatçılık' ve 'bitiricilik' yani Osimhen'in yokluğunun hastalık seviyesine geldiğini kanıtladı.