Gol gelecek gelecek de bu denli sancılı olunca... Galatasaray'da Osimhen'sizlik hastalığı
Galatasaraylı taraftarlar forvet hattında Osimhen'in yırtıcılığını arıyor...
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Galatasaraylı taraftarlar forvet hattında Osimhen'in yırtıcılığını arıyor...
Galatasaray taraftarının 'gol nasıl olsa gelecek' rahatlığında bir 90 dakika izlemesi istatistiksel olarak tamamen haklı olabilir. Oyun kurulumu, baskı ve pozisyon üretimi açısından kusursuz bir iç saha performansı sergilendi... Ancak 1-0'lık skor, hücum hattının 'fırsatçılık' ve 'bitiricilik' yani Osimhen'in yokluğunun hastalık seviyesine geldiğini kanıtladı.
Galatasaray topa sahip oldu, topla oynadı. Kocaelispor karşısında baştan sona galibiyet için oynadı. Günün sonunda 1-0'lık skor çıkmış olsa da sarı-kırmızılı taraftarlar 90 dakikayı "Gol gelecek, maçı kazanacağız" havasında izledi. Ancak yine de Osimhen'in eksikliği 90 dakika boyunca hissedildi.
a’lik topa sahip olma oranı ve rakip sahada topla buluşmadaki 44’e 15’lik ezici üstünlük, Galatasaray’ın oyunu Kocaelispor yarı sahasına beklendiği gibi yıktığını gösteriyor.
64 kez rakip ceza sahasına girilmiş olması, baskının ne kadar sürdürülebilir olduğunun kanıtıydı.
Toplam 28 şutun 19’unun ceza sahası içinden atılması son derece pozitif. Fotospor'a göre; Ancak 28 şutun sadece 9’unun kaleyi bulması (2 isabet oranı) ve 14 şutun auta gitmesi bir kez daha "Osimhen dön bir an önce" dedirtti.
Galatasaray ürettiği 2.42 xG ile aslında maçı rahatlıkla 2 veya 3 farklı kazanabilecek pozisyon kalitesini yakalamış. 4 büyük şansın kaçırılmış olması da yine Osimhen'e rahatlıkla bağlanabilir.
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