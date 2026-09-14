İtalyanlar hiç durmuyor... Beşiktaş için reddetti! Juventus cephesinden açıklama

-Vlahovic'le hiç konuşmadım. Göreve geldiğimde kendisine oldukça yüksek bir sözleşme teklifi yapılmıştı ancak kabul etmedi. Ben oyuncuların peşinden koşan biri değilim. Vlahovic, Juventus'a karşı her zaman saygılıydı ancak teklifimizi reddettikten sonra bizim için konu kapandı.