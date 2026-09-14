İtalyanlar hiç durmuyor... Beşiktaş için reddetti! Juventus cephesinden açıklama
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic için Juventus cephesinden transfer itirafı geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic için Juventus cephesinden transfer itirafı geldi.
Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, Süper Lig takımlarından Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic'in yaptıkları teklifi reddettiğini açıkladı.
Juventus CEO'su Giovanni Carnevali kendisine oldukça yüksek bir teklif yaptıklarını ancak oyuncunun teklifi reddettiğini belirtti. Carnevali'nin açıklaması şöyle:
-Vlahovic'le hiç konuşmadım. Göreve geldiğimde kendisine oldukça yüksek bir sözleşme teklifi yapılmıştı ancak kabul etmedi. Ben oyuncuların peşinden koşan biri değilim. Vlahovic, Juventus'a karşı her zaman saygılıydı ancak teklifimizi reddettikten sonra bizim için konu kapandı.
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