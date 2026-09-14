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İtalyanlar hiç durmuyor... Beşiktaş için reddetti! Juventus cephesinden açıklama

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İtalyanlar hiç durmuyor... Beşiktaş için reddetti! Juventus cephesinden açıklama

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic için Juventus cephesinden transfer itirafı geldi.

#1
Foto - İtalyanlar hiç durmuyor... Beşiktaş için reddetti! Juventus cephesinden açıklama

Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, Süper Lig takımlarından Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic'in yaptıkları teklifi reddettiğini açıkladı.

#2
Foto - İtalyanlar hiç durmuyor... Beşiktaş için reddetti! Juventus cephesinden açıklama

Juventus CEO'su Giovanni Carnevali kendisine oldukça yüksek bir teklif yaptıklarını ancak oyuncunun teklifi reddettiğini belirtti. Carnevali'nin açıklaması şöyle:

#3
Foto - İtalyanlar hiç durmuyor... Beşiktaş için reddetti! Juventus cephesinden açıklama

-Vlahovic'le hiç konuşmadım. Göreve geldiğimde kendisine oldukça yüksek bir sözleşme teklifi yapılmıştı ancak kabul etmedi. Ben oyuncuların peşinden koşan biri değilim. Vlahovic, Juventus'a karşı her zaman saygılıydı ancak teklifimizi reddettikten sonra bizim için konu kapandı.

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