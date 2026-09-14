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Gündeme oturan gelişme: Türkiye'ye su karşılığında günlük 33 bin varil petrol verecekler Dünyanın en etçil ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülkeyi tahmin edemezsiniz! Kilo kontrolüne yardımcı olan tahıl... Mutfaklarda ezberler bozuluyor: Son yıllarda sofraları süslüyor... Ekranlarda sapkın LGBT tehlikesi: Nasıl ki çocuk tek başına denize bırakılmıyorsa… İtalyanlar hiç durmuyor... Beşiktaş için reddetti! Juventus cephesinden açıklama Ortalık tam anlamıyla karıştı: Türk İHA'sı Çin hava savunma sistemini yerle bir etti Velilerin telefonlarına bildirim gidiyor: Okulda ilginç güvenlik önlemi Su yılı yağışları tavana vurdu: Son 66 yılın en bereketli yılı! Osman Bektaş: Marmara depremi daha büyük ve 7'nin üzerinde olacak
Dünya
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Dünyanın en etçil ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülkeyi tahmin edemezsiniz!

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Dünyanın en etçil ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülkeyi tahmin edemezsiniz!

Dünyada en fazla et tüketen ülkeler belli oldu. İşte dünyanın en etçil ülkeleri...

#1
Foto - Dünyanın en etçil ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülkeyi tahmin edemezsiniz!

DÜNYA GENELİNDE ET TÜKETİMİ REKOR SEVİYELERE ULAŞTI Dünya genelinde gıda tercihleri hızla değişirken, kırmızı ve beyaz et tüketimi birçok ülkede yaşam alışkanlıklarının önemli bir göstergesi haline geldi. Son açıklanan veriler ise küresel ölçekte et tüketiminin bazı bölgelerde rekor seviyelere ulaştığını gösteriyor.

#2
Foto - Dünyanın en etçil ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülkeyi tahmin edemezsiniz!

BİR YILDA EN FAZLA KİŞİ BAŞI ET TÜKETİMİ O ÜLKEDE! Uzmanlar, artan talebin hem çevresel hem de ekonomik etkilerine dikkat çekiyor. Özellikle su kullanımı, yem ihtiyacı ve karbon salımı gibi başlıklar, yüksek tüketimle birlikte daha fazla tartışılır hale geliyor. Listenin ilk sırsındaki ülke dikkat çekiyor...

#3
Foto - Dünyanın en etçil ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülkeyi tahmin edemezsiniz!

İŞTE EN FAZLA ET YİYEN ÜLKELER! (KİŞİ BAŞI KG)

#4
Foto - Dünyanın en etçil ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülkeyi tahmin edemezsiniz!

İZLANDA

#5
Foto - Dünyanın en etçil ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülkeyi tahmin edemezsiniz!

HIRVATİSTAN

#6
Foto - Dünyanın en etçil ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülkeyi tahmin edemezsiniz!

BELARUS

#7
Foto - Dünyanın en etçil ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülkeyi tahmin edemezsiniz!

FRANSIZ POLİNEZYASI

#8
Foto - Dünyanın en etçil ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülkeyi tahmin edemezsiniz!

BREZİLYA

#9
Foto - Dünyanın en etçil ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülkeyi tahmin edemezsiniz!

PORTEKİZ

#10
Foto - Dünyanın en etçil ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülkeyi tahmin edemezsiniz!

İSPANYA

#11
Foto - Dünyanın en etçil ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülkeyi tahmin edemezsiniz!

SAMOA

#12
Foto - Dünyanın en etçil ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülkeyi tahmin edemezsiniz!

NAURU

#13
Foto - Dünyanın en etçil ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülkeyi tahmin edemezsiniz!

BAHAMAS

#14
Foto - Dünyanın en etçil ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülkeyi tahmin edemezsiniz!

AVUSTRALYA

#15
Foto - Dünyanın en etçil ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülkeyi tahmin edemezsiniz!

MAKAO

#16
Foto - Dünyanın en etçil ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülkeyi tahmin edemezsiniz!

ARJANTİN

#17
Foto - Dünyanın en etçil ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülkeyi tahmin edemezsiniz!

ABD

#18
Foto - Dünyanın en etçil ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülkeyi tahmin edemezsiniz!

HONG KONG

#19
Foto - Dünyanın en etçil ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülkeyi tahmin edemezsiniz!

SAINT VINCENT VE GRENADİNLER

#20
Foto - Dünyanın en etçil ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülkeyi tahmin edemezsiniz!

MOĞOLİSTAN

#21
Foto - Dünyanın en etçil ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülkeyi tahmin edemezsiniz!

TONGA Avustralya'nın batısında yer alan uzak bir ada ülkesi olan Tonga Krallığı , dünyanın önde gelen et yiyen ülkesidir Ada ülkelerinde yaygın olan ‘feast’ (ziyafet) geleneği, Tonga’da çok güçlü. Düğünler, dini kutlamalar ve toplu etkinliklerde büyük porsiyonlu et yemekleri sunuluyor. Bu geleneksel yapılar et tüketimini doğal olarak artırıyor. Son yıllarda işlenmiş et ürünleri ithalatının artması ve fast-food tarzı beslenmenin yayılması, toplam et tüketimini daha da yükseltti. Kentleşme ve değişen yaşam tarzı da bu eğilimi destekliyor./ derleyen: haber7

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