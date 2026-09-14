Ekranlarda sapkın LGBT tehlikesi: Nasıl ki çocuk tek başına denize bırakılmıyorsa…

"Kadın-erkek ahengi bozulursa o ülke artık işgal edilmiştir" Prof. Dr. Kaya, sermayeyi yükselten ideolojilerin ve odakların LGBT'yi teşvik eden odaklarla aynı olduğu yönünde görüş bildirdi. Paranın durduğu yerde değil, kullanıldığı yönde güç olduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti: "Gücün doğasında olası rakipleri zayıflatma isteği vardır. Şuurlu insanlık, dünyayı oyun alanı olarak görenlerin doğal rakibidir. İnsanlığı tüketim yoluyla zayıflatanlar, ekranlarla zayıflatanlar, bağımlılıklarla zayıflatanlar, cinsellik pompalayarak zayıflatanlar hep aynı odaklar. Ana motivasyon, insanlığı zayıflatmaktır. Bunu kim ister? İnsanlık karşısında kim kendini tehlikede hisseder? Sayısı az, parası çok gruplar. Kitlelerin değerlerini, inançlarını, direncini kırarak kendileri için daha seçkin, daha güvenli bir dünya kurmak isteyenler var." Kaya, tüm dünyada geleneksel toplumsal değerlerin cinsiyetin içine kodlandığını ve aile aracılığıyla taşındığını aktararak, "Aile hayatının kötü olarak gösterilmesi, bu odaklar için hem bir hedeftir hem de bir sonuçtur. Bir yandan kadın-erkek arası muhabbeti düşmanlaştırıcı sinsi politikalarla bozarlar, diğer yandan da 'bakın, karşı cins işte böyle sorunlu' derler. Kadın-erkek ahengi bozulursa diğer tüm toplumsal değerler hızla çözülür ve o ülke artık işgal edilmiştir." değerlendirmesini yaptı.