Ortalık tam anlamıyla karıştı: Türk İHA'sı Çin hava savunma sistemini yerle bir etti
Türk insansız hava aracı Bayraktar Akıncı, BAE destekli paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’nin elinde bulunan Çin hava savunma sistemini yerle bir etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk insansız hava aracı Bayraktar Akıncı, BAE destekli paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’nin elinde bulunan Çin hava savunma sistemini yerle bir etti.
AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın Sudan’daki başarılı performansı devam ediyor.
Daha önce pek çok kez RSF’ye ait Çin yapımı FK-2000 hava savunma sistemlerini imha eden AKINCI TİHA, bir FK-2000 sistemini daha imha etti.
Görüntülerde, AKINCI TİHA tarafından atılan ROKETSAN üretimi mühimmatın, FK-2000 sistemini tamamen etkisiz hale getirdiği görülüyor:
Öte yandan AKINCI TİHA, Sudan sahasında yalnıza kara hedeflerine karşı kullanılmıyor. RSF’ye ait bir çok silahlı insansız hava aracı, AKINCI TİHA tarafından havadan-havaya füze atışı gerçekleştirilerek imha edildi. Bu durum, insansız hava platformlarının hava-hava muharebesinde kullanımının ilk örneklerinden olarak dikkat çekiyor.
FK-2000, Çin’in CASIC şirketi tarafından geliştirilen, 8×8 tekerlekli şasi üzerine monteli, top ve füzeyi birleştiren bir hava savunma sistemi. Sistem, 1,2 ile 25 kilometre arasında değişen angajman menziline sahip. RSF’nin elindeki bu sistemler, daha önce bir çok İHA’yı ve bir Sudan Il-76 nakliye uçağını düşürmüştü. Sudan askeri kaynakları, FK-2000’lerin BAE üzerinden Çad üzerinden RSF’ye ulaştığını belirtiyor.
KAYNAK: SAVUNMASANAYİST
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