Ortalık tam anlamıyla karıştı: Türk İHA'sı Çin hava savunma sistemini yerle bir etti

FK-2000, Çin’in CASIC şirketi tarafından geliştirilen, 8×8 tekerlekli şasi üzerine monteli, top ve füzeyi birleştiren bir hava savunma sistemi. Sistem, 1,2 ile 25 kilometre arasında değişen angajman menziline sahip. RSF’nin elindeki bu sistemler, daha önce bir çok İHA’yı ve bir Sudan Il-76 nakliye uçağını düşürmüştü. Sudan askeri kaynakları, FK-2000’lerin BAE üzerinden Çad üzerinden RSF’ye ulaştığını belirtiyor.