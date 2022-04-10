  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
4
Gökyüzüne bakan hayran kaldı!

2022-04-10 17:25:36
Gökyüzüne bakan hayran kaldı!

Bursa semalarında son iki gündür binlerce ak pelikanın göç yolculuğu vatandaşların kamerasına yansıdı.

#1
Foto - Afrika'dan her yıl yola çıkan ak pelikanların Romanya Tuna Deltası'na ulaşmak için uzun serüvenleri başladı. Hatay- Kırklareli güzergahı üzerinden gidecekleri yere ulaşmaya çalışan pelikan sürüsü gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.

Afrika'dan her yıl yola çıkan ak pelikanların Romanya Tuna Deltası'na ulaşmak için uzun serüvenleri başladı. Hatay- Kırklareli güzergahı üzerinden gidecekleri yere ulaşmaya çalışan pelikan sürüsü gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.

#2
Foto - Son günlerde Bursa semalarında on binlerce pelikan vatandaşların kameralarına yansıdı.

Son günlerde Bursa semalarında on binlerce pelikan vatandaşların kameralarına yansıdı.

#3
Foto - Türkiye'de Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bursa ve Balıkesir ak pelikanların önemli mola alanlarını oluşturuyor. Özellikle Bandırma ve Karacabey hedeflerine varmadan önceki son durakları olarak biliniyor.

Türkiye'de Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bursa ve Balıkesir ak pelikanların önemli mola alanlarını oluşturuyor. Özellikle Bandırma ve Karacabey hedeflerine varmadan önceki son durakları olarak biliniyor.

İbn-i Sina'dan şeker hastalığına şifa altın bitki! 3 dakika demlenmesi yeterli
Sağlık

İbn-i Sina'dan şeker hastalığına şifa altın bitki! 3 dakika demlenmesi yeterli

İbn-i Sina kan şekerini dengeleyen besinlere yer veriyor. İbn-i Sina zeytinyağı, zeytin ve zeytin yaprağı çayını öneriyor. Peki İbn-i Sina ş..
Real Madrid şampiyonluğa koşuyor
Spor

Real Madrid şampiyonluğa koşuyor

La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, sahasında Getafe'yi 2-0 mağlup etti. Ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluk yarışındaki avantajını ..
Kiev'den çekilen Rusya'dan sürpriz hamle! Putin tüm yetkiyi ona verdi
Dünya

Kiev'den çekilen Rusya'dan sürpriz hamle! Putin tüm yetkiyi ona verdi

Kiev kuşatmasına son verip Ukrayna'nın kuzeyine çekilen Rusya'da görev değişikliğine gidildi. Rusya Lideri Vladimir Putin, Ukrayna'daki sava..
Macaristan altılısını gören Kemal, iğneyi batırıyor
Siyaset

Macaristan altılısını gören Kemal, iğneyi batırıyor

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Macaristan'da 6 partinin ittifak kurarak hükümeti devirememesi sonras..
Birileri yalanlama beklerken…İP’ten bomba Haşim Kılıç cevabı
Siyaset

Birileri yalanlama beklerken…İP’ten bomba Haşim Kılıç cevabı

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı aday arayışı, adeta Emel Sayın’ın “Onda bunda şundadır… Şunda bunda ondadır… Mavi boncuk kimdeyse, benim ..
Tüm Türkiye genelinde uygulanmalı! 600 yıldır o köyde davul ve zurna çalınmıyor!
Oruç

Tüm Türkiye genelinde uygulanmalı! 600 yıldır o köyde davul ve zurna çalınmıyor!

Bursa’nın Dedeler köyünde Ramazan ayının ruhuna en uygun şekliyle davul ve zurna uygulaması yapılıyor. Köyde Selahaddin Buhrani Hazretlerine..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay