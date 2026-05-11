Gök Vatan’da mermi yağmuru! Milli Muharip Uçak KAAN dakikada 3 bin atış yapacak: Düşmana kaçış şansı yok
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TR Mekatronik tarafından geliştirilen ve KAAN uçağına entegre edilecek olan dakikada 3 bin mermi atış kapasiteli döner namlulu sistem, hava savunmasında yeni bir dönemi başlatıyor. İki mühimmat arasındaki mesafeyi minimuma indirerek havada aşılmaz bir "mermi bulutu" oluşturan bu teknoloji, dronlardan yüksek hızlı füzelere kadar her türlü tehdidi tam isabetle önleme yeteneğine sahip. Tamamen yerli yazılım ve mühendislikle kalifiye edilen bu sistem, Türk havacılığının ateş gücünü dünya standartlarının üzerine taşıyor.

SARSILMAZ ve TUSAŞ ortaklığında faaliyet gösteren TR Mekatronik, ATAK helikopterlerinde kullanılan 20 mm burun topu sistemiyle öne çıktı. TR Mekatronik Genel Müdürü Fatih Çevik, Türkiye Gazetesi İçerik Editörü Nihan Kayrak'ın sorularını cevapladı.

Öne çıkan teknolojiler hakkında bilgi veren Çelik, "TR Mekatronik, Sarsılmaz ve TUSAŞ'ın eşit ortaklığıyla kurulmuş bir şirket. Kuruluş amacı orta kalibre top sistemlerini üretmek. Arkamda görmüş olduğunuz Atak burun topu bizim ilk ürünümüz. Bu sistem; silahın kendisi, taret sistemi, servo motorlar, top kontrol motoru ve tüm bunları kontrol eden bir üniteden oluşuyor. Yazılımlar dahil tamamen yerli ve milli olan bu sistem, Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan tüm testleri bitirerek tam anlamıyla kalifiye oldu. Atak helikopterlerinin son 10 tanesi bizim silahlarımızla teslim ediliyor" ifadelerini kullandı.

Atış ve test aşamalarının ne kadar sürdüğü sorusunu da cevaplandıran Çelik, şunları söyledi: "Geliştirme ve testlerin tamamlanması yaklaşık 5,5 yıl sürdü. Türkiye'de ilk kez bu seviyede bir teknolojiyle uğraşırken bazı güçlüklerle karşılaştık ama hepsini başardık. Ömrünü tamamlamış bir silahla bile tek tetikte 600'lük başarılı bir atış gerçekleştirdik. Pilotlarımız, daha önce ithal edilen toplarda yaşanan kronik mekanik arızaların giderildiğini ve sistemin çok güvenli olduğunu belirtiyorlar.

Bu sistemi temel alarak yeni ürünler geliştirdik. Önce 3 namlulu bir sistemimiz vardı; daha sonra hava savunma ve KAAN uçağımızın ihtiyacı için 6 namlulu bir sistem geliştirmeye başladık. İhaleyi kazandık ve sözleşmeyi imzaladık. KAAN için geliştirdiğimiz bu sistem, hava platformu konfigürasyonunda dakikada 2.000 mermi atıyor; ancak hava savunma amaçlı kullanıldığında bu hız 3.000 merminin üzerine çıkabiliyor. İki mühimmat arasındaki mesafe o kadar kısa oluyor ki aradan hiçbir şey kaçmıyor. Adeta havada bir "mermi bulutu" oluşturarak tam bir önleme sağlıyorsunuz. Biz artık namlu tasarımı ve ömür testlerinde uzmanlaşmış bir ihtisas şirketi olduk. Bu ürünleri dronelara ve yüksek hızlı füzelere karşı savunma amacıyla kulelere entegre etmek için çalışmalarımız sürüyor.

Hava platformlarının yanı sıra kara araçları için 25 mm ve 30 mm sistemler de üretiyoruz. Bunların kalifikasyonu yüzde 95'in üzerinde tamamlandı. Dün de İspanyollarla bir imza törenimiz oldu; onların yapacağı kulelerde de bizim yerli silahlarımızı göreceğiz inşallah."

