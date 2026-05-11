Gök Vatan’da mermi yağmuru! Milli Muharip Uçak KAAN dakikada 3 bin atış yapacak: Düşmana kaçış şansı yok
TR Mekatronik tarafından geliştirilen ve KAAN uçağına entegre edilecek olan dakikada 3 bin mermi atış kapasiteli döner namlulu sistem, hava savunmasında yeni bir dönemi başlatıyor. İki mühimmat arasındaki mesafeyi minimuma indirerek havada aşılmaz bir "mermi bulutu" oluşturan bu teknoloji, dronlardan yüksek hızlı füzelere kadar her türlü tehdidi tam isabetle önleme yeteneğine sahip. Tamamen yerli yazılım ve mühendislikle kalifiye edilen bu sistem, Türk havacılığının ateş gücünü dünya standartlarının üzerine taşıyor.