Gök Vatan’da mermi yağmuru! Milli Muharip Uçak KAAN dakikada 3 bin atış yapacak: Düşmana kaçış şansı yok

Bu sistemi temel alarak yeni ürünler geliştirdik. Önce 3 namlulu bir sistemimiz vardı; daha sonra hava savunma ve KAAN uçağımızın ihtiyacı için 6 namlulu bir sistem geliştirmeye başladık. İhaleyi kazandık ve sözleşmeyi imzaladık. KAAN için geliştirdiğimiz bu sistem, hava platformu konfigürasyonunda dakikada 2.000 mermi atıyor; ancak hava savunma amaçlı kullanıldığında bu hız 3.000 merminin üzerine çıkabiliyor. İki mühimmat arasındaki mesafe o kadar kısa oluyor ki aradan hiçbir şey kaçmıyor. Adeta havada bir "mermi bulutu" oluşturarak tam bir önleme sağlıyorsunuz. Biz artık namlu tasarımı ve ömür testlerinde uzmanlaşmış bir ihtisas şirketi olduk. Bu ürünleri dronelara ve yüksek hızlı füzelere karşı savunma amacıyla kulelere entegre etmek için çalışmalarımız sürüyor.