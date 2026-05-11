Yeni Gabar orası olabilir: İki büyük petrol kuyusu açılıyor, tüm kent nefesini tuttu
Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Siirt'ten herkesi heyecanlandıran haber geldi. İşte detaylar...
Siirt’in Kurtalan ilçesi sınırları içinde ruhsatlı alanda bulunan iki lokasyonda Çalıdüzü-11 ve Çalıdüzü-12 tespit kuyuları açılarak petrol aranacak.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt ili, Kurtalan ilçesinde Merçi köyü sınırları içinde AR/TPO/K/2563 ruhsat numaralı sahada, Çalıdüzü-11 ve Çalıdüzü-12 tespit kuyularında petrol aranacak. 1799 metrekarelik alanda gerçekleştirilecek olan Projenin bedelinin 64 milyon lira olması bekleniyor.
Döner (Rotary) Sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması kapsamında üretim değil, sadece tespit yapılacak.
Ham Petrolün Rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verilecek.
Kaynak: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
