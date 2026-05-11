Sessiz sedasız ortak olacaklar! Ünlü market zincirleri birleşiyor
Sessiz sedasız ortak olacaklar! Ünlü market zincirleri birleşiyor

İngiltere'nin köklü market zincirlerinden Southern Co-op, artan maliyetler ve enflasyon baskısı nedeniyle iflas riskiyle karşılaşınca sektörün devi Co-op Group ile birleşme kararı aldı. Kooperatif üyelerinin yüzde 97 desteğiyle onaylanan bu kurtarma planı, 300'den fazla mağazanın kapanmasını ve 4 bin 500 çalışanın işsiz kalmasını önledi. Birleşme sonrası yıllık cirosu 11,5 milyar sterlini aşacak olan dev perakende ağı, İngiltere pazarında sürdürülebilir yerel marketçilik adına kritik bir kale oluşturacak.

Yaklaşık 4 bin 500 çalışanın geleceğini etkileyen bu kritik süreçte, şirketin üyeleri kurtarma planına büyük destek verdi. Ülkenin köklü perakende gruplarından biri olan Southern Co-op, artan maliyetler ve ekonomik baskılar nedeniyle iflas riskiyle karşı karşıya kaldı. Bu gelişme üzerine Co-op Group, yüzlerce mağazayı kapanmaktan kurtarmak amacıyla devralma ve birleşme sürecini başlattı.

Plan kapsamında Southern Co-op’a ait 300’den fazla market ve hizmet noktası Co-op Group bünyesine katılacak. Şirket yönetimi, birleşmenin gerçekleşmemesi halinde iflasın kaçınılmaz olduğunu belirtirken, kooperatif üyeleri yapılan oylamada yüzde 97 gibi ezici bir çoğunlukla kurtarma planına onay verdi.

Sektördeki bu sarsıntının temel nedenleri arasında yükselen enerji ve personel maliyetleri, artan enflasyonun tüketici harcamalarını düşürmesi ve perakende kâr marjlarının daralması yer alıyor. En kritik endişelerden biri ise olası bir iflas durumunda 4 bin 500 çalışanın işini kaybetme riski oldu.

Birleşmenin tamamlanmasıyla birlikte İngiltere genelinde yaklaşık 2 bin 500 mağazalık dev bir perakende ağı oluşacak.

Yeni yapının yıllık cirosunun ise 11,5 milyar sterlini aşması bekleniyor. Uzmanlara göre bu hamle, özellikle yerel marketlerin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Not: “Co-op” yapısı, müşterilerin aynı zamanda işletmenin ortağı olduğu kooperatif modelini ifade etmektedir.

