Sessiz sedasız ortak olacaklar! Ünlü market zincirleri birleşiyor
İngiltere'nin köklü market zincirlerinden Southern Co-op, artan maliyetler ve enflasyon baskısı nedeniyle iflas riskiyle karşılaşınca sektörün devi Co-op Group ile birleşme kararı aldı. Kooperatif üyelerinin yüzde 97 desteğiyle onaylanan bu kurtarma planı, 300'den fazla mağazanın kapanmasını ve 4 bin 500 çalışanın işsiz kalmasını önledi. Birleşme sonrası yıllık cirosu 11,5 milyar sterlini aşacak olan dev perakende ağı, İngiltere pazarında sürdürülebilir yerel marketçilik adına kritik bir kale oluşturacak.