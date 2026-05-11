Honda’dan Türkiye yatırımı sonrası büyük adım! Yerli üretim PCX125 ön siparişte

PCX125’in karakteristik gövde tasarımı, önden arkaya uzanan güçlü çizgileri ve blok formundaki ana gövde rengiyle modern bir görünüm sunuyor. Modelde yer alan optik kaplamalı 5 inç tam renkli TFT ekran, parlak güneş ışığında dahi yüksek görüş imkânı sağlıyor. Honda RoadSync sorunsuz bir IOS/Android akıllı telefon bağlantısı deneyimi sunuyor. Sol gidondaki kullanımı kolay, arkadan aydınlatmalı dört yönlü geçiş anahtarı sayesinde sürücüler, Bluetooth kask kulaklığı üzerinden arama veya müzik dinleme gibi işlevleri kullanabiliyor. Konfor odaklı tasarlanan PCX125’in arka tutunma barları yolcular için destekleyici bir sürüş deneyimi sunarken, ergonomik sele yapısı hem sürücü hem yolcu için rahatlık ve kolay zemin erişimi sağlıyor. Sele altında yer alan 30,4 litrelik geniş depolama alanı ise günlük kullanımda önemli bir avantaj sunuyor.