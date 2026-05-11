Honda’dan Türkiye yatırımı sonrası büyük adım! Yerli üretim PCX125 ön siparişte

Honda PCX125’in 125 cc hacimli, su soğutmalı SOHC, Smart Power Plus eSP+ dört supaplı motoru; yakıt ekonomisi ve performansıyla öne çıkıyor. Stop Start teknolojisine sahip motor, 6.500 d/d’de 11,7 Nm tork ve 8.750 d/d’de 9,2 kW güç üretiyor. Yaklaşık 2,1 litre /100 km (WMTC modu) yakıt tüketimi ve 8,1 litrelik depo kapasitesi sayesinde model, tek depo ile yaklaşık 385 km menzil sunabiliyor. Honda’nın düşük sürtünme teknolojilerini barındıran eSP+ motor yapısı verimliliği artırırken, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) sistemi yol tutuşunu destekliyor. Önde ABS destekli çift disk fren ve arkada disk fren sistemi; ani frenlemelerde tekerlek kilitlenmesini ve kaygan zeminlerde kaymayı önleyerek güvenli sürüşe katkı sağlıyor. Şık jant tasarımı ve çift katlı çelik iskelet şasisiyle dikkat çeken PCX125; şehir içi kullanımda dayanıklılık, yüksek manevra kabiliyeti ve konforlu sürüş pozisyonu sunuyor. Ön süspansiyonda teleskopik çatal, arka süspansiyonda ise rezervuarlı çift salıncak kolu kullanılan model, uzun süreli sürüşlerde de yüksek konfor ve performans sağlıyor.