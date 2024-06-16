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Teknoloji-Bilişim
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Gök bilim meraklıları, ayın ilk dördün evresini gözlemledi

2024-06-16 10:43:53
Gök bilim meraklıları, ayın ilk dördün evresini gözlemledi

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde ikinci 'Ay Gözlem Etkinliği' gerçekleştirildi. Gök bilim meraklıları, ayın ilk dördün evresini gözlemledi. Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu’nun konuşmasının ardından, astronom Yonca Karaca tarafından ay konulu sunum yapıldı. Yaklaşık 600 kişinin kayıt yaptırdığı etkinliğe katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Bugüne kadar 90 bin ziyaretçinin ziyaret ettiği merkez tarafından önümüzdeki aylarda da yaylalarda gözlem şenliklerinin yapılması planlanıyor. Etkinlikte katılımcılar, astronomlar eşliğinde hem 2 mobil teleskop, hem de gözlemevinde yer alan bir ana teleskopla ayı gözlemledi. Katılımcılar gözlem esnasında gök bilimiyle ilgili merak ettiklerini astronomlara sorarak, bilgi edindi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ay Gözlem Etkinlikleri, periyodik olarak devam edecek. "İnanılmaz bir talep geldi" Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Zorlu, gerçekleştirdikleri ikinci gözlem etkinliğine yoğun talep olduğunu ifade etti. Etkinliği sosyal medya hesaplarından duyurduklarında 500 kişilik kontenjan belirlediklerini belirten Zorlu, "Ama inanılmaz bir talep geldi.

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Foto - Gök bilim meraklıları, ayın ilk dördün evresini gözlemledi

Etkinliğimize 600 civarında kayıt oldu ama bunun da üzerinde katılımcı gözlem yapmaya geldi. Zaten merkezimiz gündüzleri de yoğun ilgi görüyor. Bunu gece gözlem etkinlikleriyle taçlandırdık” dedi. Merkezin yaklaşık 7 ay önce açıldığını vurgulayan Zorlu, bu süreçte de yaklaşık 90 bin kişinin merkezi ziyaret ederek, etkinliklere katıldığını dile getirdi. Merkezin yaz dönemine 4 atölye ile gireceğine işaret eden Zorlu, çocukların atölyelerde etkinlikleri katılabileceklerini kaydetti. "Yaylalarda gözlem şenlikleri yapacağız" Merkezde bir gözlemevi bulunduğunu belirten Zorlu, içerisinde yerleşik olarak yer alan T35 teleskop bulunduğunu ifade etti. Merkezde ayrıca mobil olarak kullanılabilen 2 gece gözlem teleskobu ile bir güneş teleskobunun yer aldığını vurgulayan Zorlu, "Bu mobil teleskopları almaktaki amacımız; hem merkezimize gelmeyen çocuklara okullarını ziyaret ederek gözlem yaptırmak, hem de mevsimin uygun ve ışık kirliliğinin az olduğu dönemlerde, özellikle de yaylalarda gözlem şenlikleri gerçekleştirmek. Önümüzdeki aylarda yaylalarda gözlem şenlikleri yapacağız. Muhtemelen ilk şenliğimizi de Darısekisi Örnek Köyü’nde gerçekleştireceğiz" diye konuştu. "Dünyadaki en kompakt bilim merkezlerinden biri" İklim ve Çevre Bilim Merkezi projesinin sonlandığında 120 deney düzeneğine sahip olacağını belirten Zorlu, “Sona geldik. Hem deney deneklerimizin tamamı hem de atölyelerimiz eklendiği zaman bilim merkezimiz oldukça kapasiteli bir hale gelecek.

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Foto - Gök bilim meraklıları, ayın ilk dördün evresini gözlemledi

Burası dünyadaki en kompakt bilim merkezlerinden biri. Yani bir rota içerisine girdiğinizde birbiriyle uyumlu, etkileşimli deney düzeneklerini hızlıca gezebiliyorsunuz. Bu açıdan da oldukça önemli bir örnek teşkil ediyor" dedi. Çocuklar ve aileleri etkinlikten memnun ayrıldı Etkinliğe katılan 11 yaşındaki Dora Mireş, ayı gözlerken heyecanlandığını dile getirerek, ileride bilim insanı olmayı istediğini kaydetti. Öğrencilerden Mehmet Temizsoy da özellikle ayın kraterlerine bakarken Atatürk kraterini de gördüğünü ifade etti. Uzayı çok merak ettiğini vurgulayan Selman Emir Yılmaz ise "Büyüyünce uzay bilimci olmak istiyorum" ifadesini kullandı. Oğluyla etkinliğe katılan Sümeyra Şeyho, organizasyondan memnun kaldığını belirtirken, İzdihar Mireş de internetten ve kitaplardan gördükleri ayı yakından gözlemlemenin güzel bir duygu olduğunu kaydetti.

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