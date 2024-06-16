2024-06-16 10:43:53 Gök bilim meraklıları, ayın ilk dördün evresini gözlemledi
Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde ikinci 'Ay Gözlem Etkinliği' gerçekleştirildi. Gök bilim meraklıları, ayın ilk dördün evresini gözlemledi. Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu’nun konuşmasının ardından, astronom Yonca Karaca tarafından ay konulu sunum yapıldı. Yaklaşık 600 kişinin kayıt yaptırdığı etkinliğe katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Bugüne kadar 90 bin ziyaretçinin ziyaret ettiği merkez tarafından önümüzdeki aylarda da yaylalarda gözlem şenliklerinin yapılması planlanıyor. Etkinlikte katılımcılar, astronomlar eşliğinde hem 2 mobil teleskop, hem de gözlemevinde yer alan bir ana teleskopla ayı gözlemledi. Katılımcılar gözlem esnasında gök bilimiyle ilgili merak ettiklerini astronomlara sorarak, bilgi edindi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ay Gözlem Etkinlikleri, periyodik olarak devam edecek. "İnanılmaz bir talep geldi" Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Zorlu, gerçekleştirdikleri ikinci gözlem etkinliğine yoğun talep olduğunu ifade etti. Etkinliği sosyal medya hesaplarından duyurduklarında 500 kişilik kontenjan belirlediklerini belirten Zorlu, "Ama inanılmaz bir talep geldi.