Gök bilim meraklıları, ayın ilk dördün evresini gözlemledi

Etkinliğimize 600 civarında kayıt oldu ama bunun da üzerinde katılımcı gözlem yapmaya geldi. Zaten merkezimiz gündüzleri de yoğun ilgi görüyor. Bunu gece gözlem etkinlikleriyle taçlandırdık” dedi. Merkezin yaklaşık 7 ay önce açıldığını vurgulayan Zorlu, bu süreçte de yaklaşık 90 bin kişinin merkezi ziyaret ederek, etkinliklere katıldığını dile getirdi. Merkezin yaz dönemine 4 atölye ile gireceğine işaret eden Zorlu, çocukların atölyelerde etkinlikleri katılabileceklerini kaydetti. "Yaylalarda gözlem şenlikleri yapacağız" Merkezde bir gözlemevi bulunduğunu belirten Zorlu, içerisinde yerleşik olarak yer alan T35 teleskop bulunduğunu ifade etti. Merkezde ayrıca mobil olarak kullanılabilen 2 gece gözlem teleskobu ile bir güneş teleskobunun yer aldığını vurgulayan Zorlu, "Bu mobil teleskopları almaktaki amacımız; hem merkezimize gelmeyen çocuklara okullarını ziyaret ederek gözlem yaptırmak, hem de mevsimin uygun ve ışık kirliliğinin az olduğu dönemlerde, özellikle de yaylalarda gözlem şenlikleri gerçekleştirmek. Önümüzdeki aylarda yaylalarda gözlem şenlikleri yapacağız. Muhtemelen ilk şenliğimizi de Darısekisi Örnek Köyü’nde gerçekleştireceğiz" diye konuştu. "Dünyadaki en kompakt bilim merkezlerinden biri" İklim ve Çevre Bilim Merkezi projesinin sonlandığında 120 deney düzeneğine sahip olacağını belirten Zorlu, “Sona geldik. Hem deney deneklerimizin tamamı hem de atölyelerimiz eklendiği zaman bilim merkezimiz oldukça kapasiteli bir hale gelecek.