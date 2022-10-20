Göğüs ağrısına neden olan hastalıklar! Acilen bu testleri yaptırın

-Kalp dışı göğüs ağrısı belirtileri- Kalple ilgili göğüs ağrısı ile diğer göğüs ağrısı türlerini ayırt etmek genellikle zordur. Bununla birlikte, aşağıdaki belirtiler ortaya çıkarsa, ağrının nedeninin bir kalp sorunu olması olasılığı azdır: - Ağızda ekşi tat, - Yutma sorunları, - Bazı duruşlarda kötüleşen ağrı, - Öksürdüğünüzde veya derin bir nefes aldığınızda kötüleşen ağrı, - Göğüs dokunuşuna karşı cilt hassasiyeti, - Birkaç saat süren ağrı, - Mide ekşimesinin klasik belirtisi olan, mide veya kalp problemlerinden kaynaklanabilen sternumun arkasında bir yanma hissi. Yeni veya açıklanamayan göğüs ağrısı fark ederseniz veya kalp krizi geçirdiğinizden şüpheleniyorsanız hemen acil servisi arayın.