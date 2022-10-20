Göğüs ağrısına neden olan hastalıklar! Acilen bu testleri yaptırın

Göğüs röntgeni: Göğüs röntgeni, doktorların kalple ilgili olası bir sorunun yanı sıra kalp ve atardamarların şekli ve boyutunu belirlemesine yardımcı olabilir. Göğüs röntgeni ayrıca pnömoni veya pnömotoraks gibi akciğer problemlerini de tespit edebilir. BT taraması: BT taraması sırasında kana enjekte edilen bir kontrast madde yardımıyla akciğerlerde kan pıhtıları (pulmoner emboli) görülebilir ve kalpte aort diseksiyonu olup olmadığı anlaşılabilir. İlk testlerin sonuçlarına bağlı olarak, aşağıdakiler gibi başka testler de gerekebilir: Kalp ultrasonu: Ekokardiyogram, kalbin hareketlerini canlı hareketli bir resme dönüştürmek için ses dalgalarını kullanır. Efor: Bu tip muayene kalbin nasıl çalıştığını ve fiziksel stres altında göğsün ne kadar ağrıdığını göstermek için uygundur. Efor testi EKG, test cihazı vücuda takılıyken bir koşu bandı veya egzersiz bisikleti üzerinde gerçekleştirilir. Kalp kateterizasyonu: Bu test, doktorun tıkanmış veya daralmış arteri tam olarak belirlemesine yardımcı olur. Test sırasında uzun, ince bir tüp (kateter) aracılığıyla kalbe sıvı kontrast madde enjekte edilir. Kateter bilek veya kasık yoluyla vücuda sokulur. Kontrast madde yardımıyla, kalp ve akciğer damarlarının yanı sıra olası kusurları röntgende açıkça belirtilir.