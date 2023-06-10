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Yaşam
18
Göçmen kuşların uğrak noktası: Sel Kapanı

2023-06-10 01:53:31
Göçmen kuşların uğrak noktası: Sel Kapanı

Havaların ısınmasıyla birlikte göçmen kuşlar, Türkiye’ye döndü.

#1
Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Sel Kapanı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Sel Kapanı Baraj Gölü, göçmen kuş çeşitleriyle dikkat çekiyor. Göl, başta flamingo ve pelikan olmak üzere pek çok türe ev sahipliği yapıyor.

#2
Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Sel Kapanı

#3
Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Sel Kapanı

#4
Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Sel Kapanı

#5
Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Sel Kapanı

#6
Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Sel Kapanı

#7
Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Sel Kapanı

#8
Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Sel Kapanı

#9
Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Sel Kapanı

#10
Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Sel Kapanı

#11
Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Sel Kapanı

#12
Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Sel Kapanı

#13
Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Sel Kapanı

#14
Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Sel Kapanı

#15
Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Sel Kapanı

#16
Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Sel Kapanı

#17
Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Sel Kapanı

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