2023-06-10 01:53:31 Göçmen kuşların uğrak noktası: Sel Kapanı
Havaların ısınmasıyla birlikte göçmen kuşlar, Türkiye’ye döndü.
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Havaların ısınmasıyla birlikte göçmen kuşlar, Türkiye’ye döndü.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Sel Kapanı Baraj Gölü, göçmen kuş çeşitleriyle dikkat çekiyor. Göl, başta flamingo ve pelikan olmak üzere pek çok türe ev sahipliği yapıyor.
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