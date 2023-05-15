Göçmen kuşlar için seferberlik! Bu adacık bakın nasıl yapıldı

Eremita, "Bu, hem göçmen kuşları hem de bölgede türleri tehdit altında olan su kuşlarını, vahşi hayvanlardan ve tabii insan baskısından uzak tutmayı, onlara yuvalanmalarını sağlayacak bir alan oluşturmayı hedefleyen bir projeydi. İnşa ettiğimiz yapay adacık, Afrika ve Avrupa arasında göç eden kuşlar için güvenli bir konaklama alanı oldu." dedi. Vakfın, denizlerdeki atıkları azaltmaya yönelik çalışmaları ve hedefleri bulunduğunu da belirten Eremita, projeyi gerçekleştirebilmek için Sardunya adasında en büyük midye çiftliğini işleten bir firmayla, atık olarak kabul edilen midye kabukları noktasında işbirliğine gittiklerini anlattı. Ana karadan 50 metre uzaklıkta sulak bir alanın ortasına böyle bir adacığı inşa etmenin kolay olmadığını ifade eden Eremita, tüm sürecin 2 yılda tamamlandığını, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2 profesyonel dalgıcın 2 bin çuval midye kabuğu kullanarak 6 ay boyunca çalışıp adacığın yapımını başardığını bildirdi. Eremita, adacığın yukarıdan bakıldığında oval şekilde görünen piramit bir yapıda, yaklaşık 20 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve 50 santimetresi deniz seviyesinin üzerinde olmak üzere 2 metre yüksekliğinde olduğunu kaydetti.