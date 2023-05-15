Göçmen kuşlar için seferberlik! Bu adacık bakın nasıl yapıldı

Adacığın, yuvalanma süreçleri üzerindeki etkisinin ne olduğuna dair çalışmalar yürüttüklerini ve nihai durumun yaz sonunda anlaşılacağını kaydeden Eremita, "Bu konuda birçok öngörümüz var ama daha alanı oluşturduğumuz ilk günden itibaren kuşların adacığı sevdiğini ve üzerine konduğunu gördük çünkü ana karadan ne kadar uzaklarsa kendilerini o kadar güvende hissediyorlar." değerlendirmesini yaptı. Projeye dair çok güzel tepkiler aldıklarını ve bu sebeple çok mutlu olduklarını dile getiren Eremita, "Aldığımız tepkiler bizi benzer projeler yapmamız konusunda cesaretlendirdi. Aslında daha önce de midye kabuklarından kamusal alanda kullanılabilecek banklar inşa etmiştik. Aklımızda ileriye dönük çok çeşitli projeler var." ifadelerini kullandı. MEDSEA Başkanı Alessio Satta da proje sayesinde hem birçok kuş türünün dış saldırılardan korunduğunun hem de geri dönüşüm sağlayarak çevrenin ve kaynakların korunduğunun altını çizdi.