2024-04-14 19:08:16 Göçmen kuşlar Gaziantep’i sevdi
Gaziantep’te kuş türlerinde “bahar” bereketi yaşanıyor.
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Gaziantep’te kuş türlerinde “bahar” bereketi yaşanıyor.
Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi Doğanpınar Barajı’nın çevresindeki sulak alanlarda kuş yoğunluğu gözlemleniyor.
Bahar döneminde göçle gelen kuşların renk kattığı bölgede kaydedilen türler arasında kukumav da yer alıyor.
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