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Yaşam
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Göçmen kuşlar Gaziantep’i sevdi

2024-04-14 19:08:16
Göçmen kuşlar Gaziantep’i sevdi

Gaziantep’te kuş türlerinde “bahar” bereketi yaşanıyor.

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Foto - Göçmen kuşlar Gaziantep’i sevdi

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi Doğanpınar Barajı’nın çevresindeki sulak alanlarda kuş yoğunluğu gözlemleniyor.

#2
Foto - Göçmen kuşlar Gaziantep’i sevdi

Bahar döneminde göçle gelen kuşların renk kattığı bölgede kaydedilen türler arasında kukumav da yer alıyor.

#3
Foto - Göçmen kuşlar Gaziantep’i sevdi

#4
Foto - Göçmen kuşlar Gaziantep’i sevdi

#5
Foto - Göçmen kuşlar Gaziantep’i sevdi

#6
Foto - Göçmen kuşlar Gaziantep’i sevdi

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Foto - Göçmen kuşlar Gaziantep’i sevdi

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