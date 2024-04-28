Göçerlerin zorlu yolculuğu başladı

Ülkenin hayvan varlığında önemli yeri olan göçer hayvancılığı yapanlara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak destek verdiklerini anlatan Sezgin, şöyle devam etti: "Kışlak ve yayla dönemlerinde aşılama ve hayvancılık desteklerinden yararlanabilecekleri hizmetleri sunuyoruz. Zor olan süreçlerini kolaylaştırmaya gayret gösteriyoruz. Bölgemizin çayır ve meraları oldukça bereketli olup göçer hayvancılığı için son derece elverişlidir. Gidecekleri bölgede şu an kar var. Göçerlerin bu yolculukları yaklaşık 1,5 ay sürecek. Yaylalara varınca onları bereketli çayır ve mera alanları karşılayacak. Bu yıl doğan kuzular gelişmiş, etlenmiş ve anaç olarak kullanılabilecek boyuta erişmiş olacak. Bu da ülke ekonomisine katkı anlamına gelmektedir. Bu yıl yağışların bol olması özellikle bölgemizdeki çayır çimenlerin gelişmesine, mera alanlarımızın daha bereketli olmasına vesile oldu. Bunun karşılığı olarak hayvanlarda süt veriminde ve yavrulamada bereketli bir yıl olacağını öngörüyoruz." Besicilerin hayat şartlarını kolaylaştırmak için bakanlık onaylı çeşitli projeler uyguladıklarını ifade eden Sezgin, bu yılın başında sağım padok ünitelerini proje kapsamında 40 besiciye dağıttıklarını bildirdi. Göçerlerin çadır ve güneş paneli ihtiyaçlarını karşılamak için de proje yürüttüklerini dile getiren Oktay Sezgin, "80 çadır ve 65 güneş panelini besicilerimize verdik." dedi.