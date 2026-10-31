‘Dünyada yasal bir soygun var’: İşte altındaki düşüşün perde arkası

EN ÇOK ALTINI OLAN KURALI KOYAR O yüzden şu an izlediğimiz senaryo bölgesel savaş değil. Trump göreve geldiği zaman çok net bir mesaj verdi: "Ben piyasaları sarsarım" dedi. "Beni takip etmeye devam" dedi. Bu ifadeleri kullandı. Ve beraberinde dedi ki: "En çok altını olan kuralı koyar." Bunu Trump kendisi söyledi. Göreve geri geldi. Bugün borsada, bütün küresel borsaları kastediyorum, bu hafta bütün Dow Jones, Nasdaq, bütün S&P, bütün borsalarda satışlar gördük. Derin satışlar var. Muhteşem satışlar var. Peki piyasada bu şekilde manipüle edilirse dünyada yatırımcılar ne yapacak? İnsanlar ne yapacak? Alım gücü azalınca, fakirlik baş gösterince ne olacak? Kim kazanacak?" Sermaye sahipleri kazanacak. Tek tuşla milyon doların kazanıldığı bir piyasa var. Bu yıl paranızı koruyabiliyor musunuz? Hani böyle cebinizde nakit olarak bunu koruyabiliyor musunuz? Tasarruflarınızı yapabiliyor musunuz? İsraftan uzaklaşabiliyor musunuz? Ticaret yapanlara diyorum ki bir B planınız var mı? Bugün bir şey oldu ki bu yıl 10 aydan beri ticaret yapan kimse kazanmıyor. Belirsizlik var. Ekonomiler kontak kapattı çünkü.