‘Dünyada yasal bir soygun var’: İşte altındaki düşüşün perde arkası
Küresel piyasalardaki savaş gerilimi, tırmanan petrol fiyatları ve güçlenen dolar altın ile gümüş fiyatlarında sert düşüşlere yol açarken, Finans Analisti İslam Memiş'ten yatırımcılara flaş uyarılar geldi. 2026 ve 2027 yıllarının kazanç değil "sermayeyi koruma" dönemi olduğunu belirten Memiş, yaşananların "büyük resetleme" ve dijital paralara geçiş planının birer parçası olduğunu vurguladı. Altın borcu olanları ve yatırımcıları uyaran Memiş, "2026 yılı manipülasyon yılı, yasal soygun. Paradan para kazanma devri bitti" dedi.