Gizli savaş canavarı için apar topar düğmeye basıldı! Typhon füze sistemi sessiz sedasız konuşlandırılacak

Typhon sistemi, ABD Ordusu için Lockheed Martin tarafından geliştirildi. Sistem, dört fırlatıcı, bir batarya operasyon merkezi, komuta araçları ile destek altyapısından oluşuyor. Typhon, mevcut büyük SM-6 ve Tomahawk füze stoklarından yararlanıyor. Sistem; Mk 41 Dikey Atış Sistemi’nin modifiye versiyonlarını kullanıyor ve yaklaşık 2.500 kilometre menzilli Tomahawk seyir füzeleri ile 500 kilometre menzile sahip SM-6 önleyicilerini ateşleyebiliyor. Typhon, kara, hava ve denizden atılan füzelerin karadan fırlatılmasını sağlıyor ve Precision Strike Missile ile Uzun Menzilli Hipersonik Silah arasında kalan menzil boşluğunu dolduruyor.