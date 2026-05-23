Gizli savaş canavarı için apar topar düğmeye basıldı! Typhon füze sistemi sessiz sedasız konuşlandırılacak
Washington yönetimi, Çin’in bölgede artan askerî kapasitesine karşı koymak ve Pasifik’teki uzun menzilli füze varlığını tahkim etmek amacıyla Japonya topraklarına devasa sistemler sevk etmeye hazırlanıyor. ABD ordusunun Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ile gerçekleştireceği ortak askeri tatbikatlar kapsamında, 2 bin 500 kilometre menzilli Tomahawk füzelerini ateşleyebilen Typhon Füze Sistemi ile yüksek hareket kabiliyetli HIMARS'ı Kanoya Hava Üssü’ne konuşlandıracağı açıklandı.