Gizli savaş canavarı için apar topar düğmeye basıldı! Typhon füze sistemi sessiz sedasız konuşlandırılacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gizli savaş canavarı için apar topar düğmeye basıldı! Typhon füze sistemi sessiz sedasız konuşlandırılacak

Washington yönetimi, Çin’in bölgede artan askerî kapasitesine karşı koymak ve Pasifik’teki uzun menzilli füze varlığını tahkim etmek amacıyla Japonya topraklarına devasa sistemler sevk etmeye hazırlanıyor. ABD ordusunun Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ile gerçekleştireceği ortak askeri tatbikatlar kapsamında, 2 bin 500 kilometre menzilli Tomahawk füzelerini ateşleyebilen Typhon Füze Sistemi ile yüksek hareket kabiliyetli HIMARS'ı Kanoya Hava Üssü’ne konuşlandıracağı açıklandı.

Sistemler; Haziran-Eylül döneminde düzenlenecek “Cesur Kalkan” ve “Doğu Kalkanı” tatbikatları kapsamında Kanoya Hava Üssü’ne sevk edilecek. Tatbikatların ardından Typhon ve HIMARS sistemlerinin Japonya’daki ABD askerî üslerinde depolanmasının planlandığı belirtiliyor. Japon Savunma Bakanlığı ise tatbikat kapsamında gerçek mühimmatlı atış yapılmasının planlanmadığını açıkladı. Söz konusu planın ardından Çin’den tepki geldi. Pekin yönetimi, söz konusu adımın bölgesel güvenliği tehdit ettiğini ve yeni bir silahlanma yarışını tetikleyebileceğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Typhon sisteminin stratejik saldırı silahı niteliği taşıdığını belirterek konuşlandırmanın bölgesel stratejik istikrarı tehlikeye atacağını ifade etti. Guo, ABD’nin Asya ülkelerine orta menzilli füze sistemleri konuşlandırmasına kesin şekilde karşı olduklarını belirterek “Typhon sistemi diğer ülkelerin meşru güvenlik çıkarlarını zedeliyor, bölgesel stratejik güvenliği tehlikeye atıyor ve askerî çatışma ile silahlanma yarışı riskini artırıyor.” dedi. Pekin yönetimi, söz konusu konuşlandırmanın yalnızca ABD’nin bölgesel askerî varlığıyla sınırlı olmadığını; aynı zamanda Japonya’nın yeniden silahlanma sürecinin de yeni bir göstergesi olduğunu savunuyor.

Typhon sistemi, ABD Ordusu için Lockheed Martin tarafından geliştirildi. Sistem, dört fırlatıcı, bir batarya operasyon merkezi, komuta araçları ile destek altyapısından oluşuyor. Typhon, mevcut büyük SM-6 ve Tomahawk füze stoklarından yararlanıyor. Sistem; Mk 41 Dikey Atış Sistemi’nin modifiye versiyonlarını kullanıyor ve yaklaşık 2.500 kilometre menzilli Tomahawk seyir füzeleri ile 500 kilometre menzile sahip SM-6 önleyicilerini ateşleyebiliyor. Typhon, kara, hava ve denizden atılan füzelerin karadan fırlatılmasını sağlıyor ve Precision Strike Missile ile Uzun Menzilli Hipersonik Silah arasında kalan menzil boşluğunu dolduruyor.

M142 HIMARS sistemi ise, 6×6 tekerlekli mobil platform üzerine geliştirilen yüksek hareket kabiliyetli bir roket/topçu sistemi olarak öne çıkıyor. Sistem, “shoot-and-scoot” olarak adlandırılan ateş et ve hızla mevzi değiştir konsepti sayesinde karşı batarya tehdidine karşı kısa sürede pozisyon değiştirebiliyor. HIMARS; tek lançerde 6 adet GMLRS roketi, 1 adet ATACMS balistik füzesi veya 2 adet PrSM füzesi taşıyabiliyor. Kullanılan mühimmata bağlı olarak sistemin menzili 70 kilometrenin üzerindeki hassas roket atışlarından 300 kilometre sınıfındaki balistik füze angajmanlarına kadar uzanıyor. C-130 nakliye uçaklarıyla taşınabilecek boyutlarda tasarlanan HIMARS, hızlı stratejik intikal kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Sistem ayrıca NATO’nun M270 MLRS mühimmat ailesiyle ortak çalışabiliyor.

