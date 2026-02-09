Koç Holding doymuyor! Gözünü şimdi Muş'a dikti
Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding yeni bir yatırım için gözünü Muş'a dikti. Kentte devasa GES kurulacak.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre Koç Metalurji AŞ tarafından Muş İli, Merkez İlçesi, Aşağısızma Mahallesi sınırları içinde 31,502.25 MWm / 22,500 MWe kurulu gücünde Koç Muş Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması ve işletilmesi planlanıyor.
290 milyon TL değerindeki proje kapsamında 620 W gücünde 50 bin 792 adet panel ve 75 adet inverter (330 kW) ve 5 adet trafo kurulacak.
Santralin inşaat aşamasında 40, işletme aşamasında 6 personelin çalışması planlanıyor. Santralde üretilecek olan 31,502.25 MWm / 22,500 MWe enerji; trafo merkezine enerji nakil hattı vasıtasıyla bağlanacak.
Tesiste üretilebilecek yenilebilir enerji sera gazı emisyonları azaltılmasına katkı sağlayacak ve hava kirliliği azaltılarak çevresel performans artışı sağlanacaktır.
Proje ekonomik açıdan karlı ve sosyal açıdan uyumlu bir ekonomik kalkınmanın temelini oluşturacak.
