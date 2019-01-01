Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Gezmeye doyamayacağınız bir yer: Altınbeşik Mağarası

  • Altınbeşik Mağarası, Antalya‘nın İbradı (Aydınkent) ilçesinde bulunan enfes bir doğal güzellik. 1994 yılından bu yana ülkemizin ilk ve tek mağara milli parkı statüsündeki Altınbeşik Mağarası Milli Parkı içerisinde yer alıyor. Manavgat Çayı, yürüyüş rotaları ve park çevresindeki bakir doğayla, doğa turizmi tutkunlarının ve doğa aşıklarının gözdesi.
    Orta Toroslar’ın karstik yapısının uzun yıllar içerisinde şekillenerek oluşturduğu üç katlı bir mağara olan Altınbeşik Mağarası, 1,156 hektar genişliğindeki milli parkın en çok ziyaret edilen bölümü. Güzel ve vahşi bir doğa ile baş başa kalmak, ve yöresel ürünlerin tadını almak ve muhteşem düğme evlerle süslü köyleri görmek isteyenler için mutlaka görülmesi gereken bir milli park.

  • İlk kez 1966’da Türkiye Sepoloji Derneği Kurucu ve Onur Başkanı Dr. Temuçin Aygen tarafından bölgede Oymapınar Barajı’yla ilgili araştırmalar yaptığı sırada bulunmuş ve adını bir üst kısmında yer alan Altınbeşik tepesinden almış.
    1966-1967 yıllarında İngiliz ve Fransız mağaracılar ile ilk denemeler yapılarak kamuoyuna tanıtılmış. Daha sonra Çek, İngiliz ve Türk mağaracılar tarafından keşfi için defalarca girilmiş. Türkiye’nin en güzel mağaralarından biri.

  • Yılın her dönemi su altındaki bu mağaranın girişinden itibaren ilk 200 metrelik bölüm alt seviyeyi oluşturuyor. Alt ve orta seviyelerdeki yeraltı akarsuyu, her dönem su seviyesinin benzer kalmasını sağlıyor.
    Alt seviyenin bitiminde yer alan ve beyaz renkli kalın travertenlerle kaplı görüntüsüyle görsel bir şölen oluşturan 40 metrelik dik çıkış, mağaranın en etkileyici noktası konumunda. Buradan mevsime göre gürül gürül akan mağara içi şelale enfes.

  • Antalya turizmi açısından önemli bir merkez haline gelen bu mağaranın dışındaki karstik yeryüzü şekilleri ve çevresini saran zengin flora da bölgeyi görülmeye değer bir güzellik haline getiriyor. 19 memeli, 58 kuş ve 11 sürüngen hayvan türüne ev sahipliği yapan parkın içindeki Manavgat Çayı’nda da Dağ Alası ve Gökkuşağı Alası olmak üzere iki tür balık yaşıyor.

  • Altınbeşik Mağarası’na nasıl gidilir
    Altınbeşik Mağarası, derin ve sarp Manavgat Vadisi’nin batı yamacında yer alıyor. Mağaranın kapısına kadar araçla gidebiliyorsunuz. Altınbeşik Mağarası Milli Parkı ile Ormana Köyü arasında yaklaşık 11 kilometre ve araçla 20 dakikada gidilebiliyor. Yürüyerek gitmek isterseniz 2,5 saat sürüyor.
    Altınbeşik Mağarası Milli Parkı’na gitmek için kullanabileceğiniz en yakın havalimanı Antalya ve Alanya Gazipaşa’da. Antalya şehir merkezinden 167 km mesafede bulunan mağaraya karayoluyla ulaşım için Konya-Antalya karayolu kullanılıyor. İbradı-Derebucak-Beyşehir ve İbradı-Manavgat yolları da ulaşım için tercih edilebilecek alternatif karayollarından.

Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun

Son Eklenen Haberler

Motosiklet Festivali’nde gösteriler nefes kesti
  1. Motosiklet Festivali’nde gösteriler..
  2. Suriye sınırına askeri sevkiyat
  3. 160 jandarma timi huzur için görev..
  4. Bitlis’te Anadolu Tarih ve Kültür..
  5. Gürkan’ın 15 Temmuz mesajı
  6. Meteorolojiden 5 il için kuvvetli..
  7. Suriye sınırına askeri sevkiyat
  8. Saldırıda yaralanan Uzman Çavuş şehit..
  9. Milletvekili Fırat’ın 15 Temmuz mesajı
  10. Genç polis memurunun vefatı..
  11. Atatürk Havalimanı’nda 15 Temmuz için..
  12. Tedavi gören asker şehit oldu
  13. Aydın’a sağanak yağış uyarısı
  14. Denizlispor'un hazırlık maçları..
  15. Sultangazi’de akaryakıt istasyonu..
  16. İmamoğlu'nun paçavraları Eygi'ye..
  17. Mardin'de 7 kilo patlayıcı madde ele..
  18. Suriye sınırına askeri sevkiyat devam..
  19. Süper Lig'de fikstür çekim tarihi..
  20. Teröristlerin saldırıda kullanmayı..
  21. "Eski sistemden medet umanların PKK'ya..
  22. 15 Temmuz anısına Türkiye-Sırbistan..
  23. Bitlis'te cinsel taciz iddiasıyla..
  24. FETÖ'cü hainlere 127 milyon liralık..
  25. Öğrencilerin piknik keyfi
  26. Milletvekili Taşdoğan’dan 15 Temmuz..
  27. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması!..
  28. TOKİ bölgesinde 50 metre genişliğinde..
  29. Yavuzeli’de doğal sebzeler beklenen..
  30. İBB eski Genel Sekreterinden..