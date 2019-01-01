Gezmeye doyamayacağınız bir yer: Altınbeşik Mağarası
Altınbeşik Mağarası, Antalya‘nın İbradı (Aydınkent) ilçesinde bulunan enfes bir doğal güzellik. 1994 yılından bu yana ülkemizin ilk ve tek mağara milli parkı statüsündeki Altınbeşik Mağarası Milli Parkı içerisinde yer alıyor. Manavgat Çayı, yürüyüş rotaları ve park çevresindeki bakir doğayla, doğa turizmi tutkunlarının ve doğa aşıklarının gözdesi. Orta Toroslar’ın karstik yapısının uzun yıllar içerisinde şekillenerek oluşturduğu üç katlı bir mağara olan Altınbeşik Mağarası, 1,156 hektar genişliğindeki milli parkın en çok ziyaret edilen bölümü. Güzel ve vahşi bir doğa ile baş başa kalmak, ve yöresel ürünlerin tadını almak ve muhteşem düğme evlerle süslü köyleri görmek isteyenler için mutlaka görülmesi gereken bir milli park.
İlk kez 1966’da Türkiye Sepoloji Derneği Kurucu ve Onur Başkanı Dr. Temuçin Aygen tarafından bölgede Oymapınar Barajı’yla ilgili araştırmalar yaptığı sırada bulunmuş ve adını bir üst kısmında yer alan Altınbeşik tepesinden almış. 1966-1967 yıllarında İngiliz ve Fransız mağaracılar ile ilk denemeler yapılarak kamuoyuna tanıtılmış. Daha sonra Çek, İngiliz ve Türk mağaracılar tarafından keşfi için defalarca girilmiş. Türkiye’nin en güzel mağaralarından biri.
Yılın her dönemi su altındaki bu mağaranın girişinden itibaren ilk 200 metrelik bölüm alt seviyeyi oluşturuyor. Alt ve orta seviyelerdeki yeraltı akarsuyu, her dönem su seviyesinin benzer kalmasını sağlıyor. Alt seviyenin bitiminde yer alan ve beyaz renkli kalın travertenlerle kaplı görüntüsüyle görsel bir şölen oluşturan 40 metrelik dik çıkış, mağaranın en etkileyici noktası konumunda. Buradan mevsime göre gürül gürül akan mağara içi şelale enfes.
Antalya turizmi açısından önemli bir merkez haline gelen bu mağaranın dışındaki karstik yeryüzü şekilleri ve çevresini saran zengin flora da bölgeyi görülmeye değer bir güzellik haline getiriyor. 19 memeli, 58 kuş ve 11 sürüngen hayvan türüne ev sahipliği yapan parkın içindeki Manavgat Çayı’nda da Dağ Alası ve Gökkuşağı Alası olmak üzere iki tür balık yaşıyor.
Altınbeşik Mağarası’na nasıl gidilir Altınbeşik Mağarası, derin ve sarp Manavgat Vadisi’nin batı yamacında yer alıyor. Mağaranın kapısına kadar araçla gidebiliyorsunuz. Altınbeşik Mağarası Milli Parkı ile Ormana Köyü arasında yaklaşık 11 kilometre ve araçla 20 dakikada gidilebiliyor. Yürüyerek gitmek isterseniz 2,5 saat sürüyor. Altınbeşik Mağarası Milli Parkı’na gitmek için kullanabileceğiniz en yakın havalimanı Antalya ve Alanya Gazipaşa’da. Antalya şehir merkezinden 167 km mesafede bulunan mağaraya karayoluyla ulaşım için Konya-Antalya karayolu kullanılıyor. İbradı-Derebucak-Beyşehir ve İbradı-Manavgat yolları da ulaşım için tercih edilebilecek alternatif karayollarından.