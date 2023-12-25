Geri sayım başladı! İşte Apple'ın 2024'te tanıtacağı ürünler

Vision Pro Apple'ın Vision Pro kulaklığını tanıtmasının üzerinden altı ay geçti ve 2024'ün başlarında müşteriler nihayet kulaklığı deneyebilecekler. Apple, Vision Pro'yu bilgisayarın geleceği olarak görüyor ve cihazdan ilk uzamsal bilgisayar olarak bahsediyor. Bu bir karma gerçeklik başlığı, yani cihazın yan tarafındaki Digital Crown'u kullanarak AR ve VR arasında geçiş yapabileceksiniz. Apple, kontroller için el ve göz takibi ile süper yüksek çözünürlüklü mikro LED ekranlar kullandığı için piyasadaki diğer rakiplerine pek benzemeyecek. Vision Pro için sürükleyici uygulamalar, oyunlar ve deneyimler planlanıyor ve kullanıcılar cihazda oynatmak üzere uzamsal video kaydedebilecekler. Vision Pro listemizin başında yer almıyor çünkü herkes için uygun değil. Fiyatı 3 bin 500 dolar (Türkiye'deki fiyatı 100 bin TL'nin üzerinde olabilir) ve Apple karmaşıklığı nedeniyle sınırlı sayıda bu tip bir ürün üretiyor. Vision Pro, piyasaya sürüldüğünde yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde satılacak ve bu da kullanılabilirliğini daha da sınırlandıracak. Vision Pro'yu deneyebilen kişiler, ilk deneyimin ağır ve rahatsız edici olabileceğini, bunun da bazı kullanıcıları caydıracağını söyledi, ancak tüm bu uyarılara rağmen Vision Pro, Apple'ın geleceğini bir süre daha şekillendirecek.