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Teknoloji-Bilişim
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Geri sayım başladı! İşte Apple'ın 2024'te tanıtacağı ürünler

2023-12-25 18:23:10
Geri sayım başladı! İşte Apple'ın 2024'te tanıtacağı ürünler

Ünlü teknoloji markası Apple'ın 2024 yılında piyasaya süreceği ürünler belli oldu. 2024, Apple için dönüm noktası olacak bir yıl olarak şekilleniyor ve şirket 2015'ten bu yana ilk kez yeni bir ürün kategorisine girmeye hazırlanıyor. Vision Pro isimli karma gözlük, yeni iPad'ler, yeni bir Apple Watch ve çok daha fazlası raflardaki yerini alacak.

#1
Foto - Geri sayım başladı! İşte Apple'ın 2024'te tanıtacağı ürünler

İki farklı fiyatla satışa sunulacak 2024'te çıkacak yeni AirPods'lar daha kısa saplı güncellenmiş bir tasarıma sahip olacak, böylece mevcut AirPods ve AirPods Pro arasında bir tasarıma sahip olacak. Uyum ve ses kalitesinin de yeni modellerde iyileştirilmesi kuvvetle muhtemel. AirPods 4'ün farklı fiyat noktalarında iki versiyonu olacak ve daha pahalı olan model, AirPods Pro ile sınırlı bir özellik olan Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğine sahip olacak. AirPods 4 ayrıca Beni Bul özelliği için bir hoparlöre ve Lightning portu yerine USB-C şarj portuna sahip güncellenmiş bir şarj kasasıyla gelecek. Apple'ın AirPods 3'ü işlev açısından AirPods 2'ye benziyordu ve müşterileri cezbetmek için sınırlı sayıda yeni özelliğe sahipti, bu nedenle AirPods Pro'dan daha düşük bir maliyetle yeni bir görünüm ve ANC, AirPods 4'ü çok daha dikkat çekici bir hale getirebilir.

#2
Foto - Geri sayım başladı! İşte Apple'ın 2024'te tanıtacağı ürünler

İlk kez böyle bir ekran olacak Apple, OLED teknolojisini 2024 yılında iPad Pro'ya getiriyor ve Apple ilk kez bu kadar büyük bir OLED ekran piyasaya sürüyor olacak. OLED, mini-LED veya LED ile karşılaştırıldığında daha keskin siyahlar, daha iyi kontrast, gelişmiş HDR ve daha iyi güç verimliliği sunuyor. Yeni iPad Pro modelleri yeniden tasarlanacak ve güncellenmiş 13 inç ve 11.1 inç boyutlarında gelecek. OLED ekranlar daha ince olduğundan Apple yeni iPad Pro modellerini inceltebilir, ayrıca mevcut modeldeki M2 işlemciye göre bir yükseltme olan daha hızlı bir M3 çipi karşımıza çıkabilir.

#3
Foto - Geri sayım başladı! İşte Apple'ın 2024'te tanıtacağı ürünler

Apple Watch X Önümüzdeki yıl Apple Watch Series 10 ya da "X" ile tanışacağız ve bu da Apple Watch'un 10. yıldönümüne denk geliyor. İlk Apple Watch 2014 yılında duyurulmuştu ve aradan yaklaşık 10 yıl geçti. 2024 model Apple Watch, inceltilmiş bir gövde ve yeni bir manyetik kordon takma sistemi ile gelebilir. Manyetik kordon takma yöntemi, Apple'ın daha büyük bir pil veya diğer bileşenler için Apple Watch'un içinde alan olarak daha fazla tasarruf etmesini sağlayacak, ancak mevcut kordonların yeni modelle uyumlu olmaması işin can sıkıcı noktası. Apple Watch X'in yeni görünümünün yanı sıra kan basıncı izleme ve uyku apnesi algılama özelliklerine sahip olacağı söyleniyor. Bilekte tansiyon takibi kayda değer bir başarı ve Apple Watch kullanıcıya tansiyonunun yükselme eğiliminde olup olmadığını ve hipertansiyona doğru ilerleyip ilerlemediğini söyleyebilecek. Spesifik sistolik ve diyastolik okumalar mevcut olmayacak, ancak kan basıncı izleme yine de değerli bilgiler sağlayacak. Uyku apnesi konusunda ise Apple Watch X, kişinin uyku sırasında nefes kesintileri yaşayıp yaşamadığını belirlemek için uyku takibi ve nefes alma düzenlerinin izlenmesini kullanacak. Bilgiler, daha ileri testler için bir doktora iletilebilecek.

#4
Foto - Geri sayım başladı! İşte Apple'ın 2024'te tanıtacağı ürünler

iPhone 16 2007'den bu yana yeni bir iPhone'suz yıl hiç olmadı. Bu yıl da iPhone 16 serisini bekliyoruz. Standart iPhone 16 modelleri, Eylem Düğmesi ve daha hızlı 3 nanometre A serisi çip dahil olmak üzere iPhone 15 Pro modelleriyle sınırlı olan özelliklerin birçoğuna sahip olacak. Eylem Düğmesi bu yıl mekanik yerine kapasitif yapıda olabilir. Yeni bir dikey kamera lensi düzenlemesi, şu anda iPhone 15 Pro modelleriyle sınırlı bir özellik olan uzamsal video çekmeye olanak tanıyacak. Apple ayrıca dört iPhone 16 modeline de yeni bir kapasitif Yakalama Düğmesi ekliyor ve bu düğme cihazın sağ tarafında Güç düğmesinin altında yer alıyor. Düğme basıncı algılayacak ve dokunsal geri bildirimi destekleyecek ve söylentilere göre video çekmek için kullanılacak. Standart iPhone 16 modelleri iPhone 15 modelleriyle aynı tasarıma sahip olacakken, iPhone 16 Pro modelleri daha büyük ekranlara sahip olacak. iPhone 16 Pro'nun ekran büyüklüğü 6.1 inçten 6.3 inç'e, iPhone 16 Pro Max'in ise 6.7 inçten 6.9 inç'e yükselecek. iPhone 16 Pro'ya özel diğer söylentiler arasında 48 megapiksel Ultra Geniş lens, Wi-Fi 7 ve Qualcomm'dan daha hızlı bir 5G çip yer alıyor.

#5
Foto - Geri sayım başladı! İşte Apple'ın 2024'te tanıtacağı ürünler

Vision Pro Apple'ın Vision Pro kulaklığını tanıtmasının üzerinden altı ay geçti ve 2024'ün başlarında müşteriler nihayet kulaklığı deneyebilecekler. Apple, Vision Pro'yu bilgisayarın geleceği olarak görüyor ve cihazdan ilk uzamsal bilgisayar olarak bahsediyor. Bu bir karma gerçeklik başlığı, yani cihazın yan tarafındaki Digital Crown'u kullanarak AR ve VR arasında geçiş yapabileceksiniz. Apple, kontroller için el ve göz takibi ile süper yüksek çözünürlüklü mikro LED ekranlar kullandığı için piyasadaki diğer rakiplerine pek benzemeyecek. Vision Pro için sürükleyici uygulamalar, oyunlar ve deneyimler planlanıyor ve kullanıcılar cihazda oynatmak üzere uzamsal video kaydedebilecekler. Vision Pro listemizin başında yer almıyor çünkü herkes için uygun değil. Fiyatı 3 bin 500 dolar (Türkiye'deki fiyatı 100 bin TL'nin üzerinde olabilir) ve Apple karmaşıklığı nedeniyle sınırlı sayıda bu tip bir ürün üretiyor. Vision Pro, piyasaya sürüldüğünde yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde satılacak ve bu da kullanılabilirliğini daha da sınırlandıracak. Vision Pro'yu deneyebilen kişiler, ilk deneyimin ağır ve rahatsız edici olabileceğini, bunun da bazı kullanıcıları caydıracağını söyledi, ancak tüm bu uyarılara rağmen Vision Pro, Apple'ın geleceğini bir süre daha şekillendirecek.

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