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Aktüel
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Gercüş'te trafik kazası

2024-08-15 10:39:28
Gercüş'te trafik kazası

Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki biri bebek 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Gercüş'te trafik kazası

Alınan bilgilere göre, ilçenin ayrancı mevkisinde Mutemene Akan'ın idaresindeki 34 NY 4598 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı.

#2
Foto - Gercüş'te trafik kazası

Kazada araçta bulunan biri bebek, 4 kişi yaralandı. Kazada sürücü Mutemmene Akan ile birlikte Esma Akan (29), Ferhat Kaçmaz (1), Merdiye Akan (49) yaralandı.

#3
Foto - Gercüş'te trafik kazası

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Merdiye Akan kafa tramvayı şüphesiyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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