  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Trabzonspor taraftarı gelen bu haberle sarsıldı! Abdülkadir öyle bir adım atıyor ki... Çıldırtacak resmen...

Çin Devleti Hatay ilinden gelen bu haberle sarsıldı! Türkiye öyle bir adım atıyor ki piyasa altüst olacak

Bu transfer hamlesi şaşkınlık içerisinde bırakacak! Beşiktaş'tan kanat pozisyonuna sürpriz isim...

Banvit, Ofçay ve Doğadan satıldı! Satın alan ülke herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı

Tarihi güzellikler karla buluştu!

Rusya’nın o uçağı düşürüldü! 330 milyon dolarlık fatura!

Dursun Özbek'ten 'yok artık' dedirten 'organize' açıklaması! Sponsorluk töreni değil, meydan okuma töreni...

Doları olanların yüreği bu sahneyi kaldırmayabilir! The Simpsons'tan 'yok artık' dedirten dolar tahmini

Dünya futbolunda büyük şok! Portekizli’de büyük düşüş! Sinir bozucu bir karar…

Kazdağları'nda doyumsuz manzara
Spor
31
Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

2024-01-16 11:27:16
Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

Sezon başında yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar henüz bir takviye yapamazken, kiralık gönderdiği Berkan Kutlu'yu geri çağırdı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız isim için devreye girdi. İşte G.Saray'daki son gelişmeler ve o isim... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

#2
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı ve zirve yarışında kayıp yaşamadı.

#3
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Victor Nelsson ve 86'de Dries Mertens (p) kaydetti.

#4
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

Konuk takımın tek golü ise 57'de Boa Morte'den gelirken, 45. dakikada Bahoken'in ayağından penaltıdan yararlanamadı.

#5
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

Bu sonucun ardından Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü. Kayserispor ise üst üste 5. mağlubiyetini aldı.

#6
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

Ligin 21. haftasında Trabzonspor deplasmanında sahne alacak Cimbom, şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor.

#7
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

Ligde son gidişat bu yöndeyken Galatasaray'da transferde ise flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

#8
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

Yönetim, transferde teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor.

#9
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

Bu doğrultuda Aslan, yeni transfer takviyesi yapamazken; kiralık olarak gönderdiği Berkan Kutlu'yu geri çağırdı.

#10
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

Sarı-kırmızılılar yapılacak takviyelerle birlikte sezon sonunda ipi göğüslemek ve Avrupa'da başarı hedefliyor.

#11
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

Bu doğrultuda yönetimin transfer listesindeki 3 isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

#12
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

Sezon başında gelen Angelino, beklenen katkıyı sağlayamadı ve 20 maçlık opsiyonunun devreye girmemesi için 19 maçta oynatıldı.

#13
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

Gerek başkan Dursun Özbek gerekse teknik direktör Okan Buruk, bu bölgeye takviye yapacaklarını birinci ağızdan açıkladı.

#14
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

Sacha Boey'de olduğu gibi bu bölgeye potansiyelli bir genç isim almak isteyen Cimbom, aradığı ismi Polonya'da buldu.

#15
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

Sarı-kırmızılılar Polonya 1. Lig ekiplerinden Jagiellonia'da forma giyen Bartlomiej Wdowik'i listenin başına yazdı.

#16
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

23 yaşındaki sol bek, kariyerinde basamak atlamak istiyor ve Avrupa piyasasına çıkmak istiyor.

#17
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

Polonyalı oyuncu bu sezon 22 maça çıkarken 9 gol - 3 asistlik performans gösterdi.

#18
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan Wdowik'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro...

#19
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

Sezon başında Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele'yi alan Cimbom, buna karşın iki isimden beklediği performansı alamadı.

#20
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

Oliveira'nın uzun sürecek sakatlığı nedeniyle Portekizli oyuncunun sözleşmesi dondurulacak ve bu bölgeye takviye yapılacak.

#21
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

Bu doğrultuda G.Saray'ın listesine Club Brugge'da forma giyen Raphael Onyedika girdi.

#22
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

22 yaşındaki Nijeryalı yıldız bu sezon 32 maçta 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

#23
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

Belçika ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro...

#24
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

Yönetim yüksek maliyeti nedeniyle bu transferi bir oyuncu satıp kaynak oluşturması halinde gerçekleştirmeyi planlıyor.

#25
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

Mauro Icardi'nin yokluğunda gol yollarında sıkıntı yaşayan Cimbom, bu bölgeye yıldız bir takviye yapma kararı aldı.

#26
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

F.BAHÇE'YE ÇALIM: MARTIAL Bonservis konusunda sıkıntı yaşamayacağı isimlere öncelik veren G.Saray, F.Bahçe'nin de gündemindeki Anthony Martial'i radarına aldı.

#27
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

28 yaşındaki yıldız bu sezon Manchester United'da 19 maça çıkarken 2 gol - 2 asistlik performans gösterdi.

#28
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fransız futbolcunun geçtiğimiz günlerde F.Bahçe'nin teklifini reddettiği belirtilmişti.

#29
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

A Spor'a göre; Cimbom haziran ayında mukavelesi bitecek Martial'i uygun bir bedelle kadrosuna katmak istiyor.

#30
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol geliyor! Milyonların gözü bu haberde… İngiltere’ye akın ettiler…

Halk TV savunma harcamalarından rahatsız oldu
Gündem

Halk TV savunma harcamalarından rahatsız oldu

Türkiye, Batı kontrolündeki taşeron terör örgütü PKK'nın Pençe-Kilit Harekatı bölgesine düzenlediği sızma girişimlerinde 3 haftada tam 21 şe..
Türkiye'nin Irak'taki üsleri neden hedef alındı? İşte Batı'nın kirli planı
Gündem

Türkiye'nin Irak'taki üsleri neden hedef alındı? İşte Batı'nın kirli planı

Son haftalarda Türkiye'nin Kuzey Irak'taki üsleri hedef alındı. Güvenlik Analisti ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi-ASAM Başkanı Dr. Er..
O il karıştı! CHP'de iç savaş... Anketlerde AK Parti öne geçti
Gündem

O il karıştı! CHP'de iç savaş... Anketlerde AK Parti öne geçti

CHP kurultayında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kemal Kılıçdaroğlu’nu dest..
Vali kapatma gerekçesini açıkladı! Orası tam bir bataklık
Gündem

Vali kapatma gerekçesini açıkladı! Orası tam bir bataklık

Kütahya Valisi Musa Işın, şehirde 10 pavyonun belirsiz süreyle kapatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Işın, ''Ben yetkimi kullana..
PKK'dan Türk SİHA'larına karşı şeytani plan! Emekli albay dehşete düşüren bilgiyi kamuoyuyla paylaştı

PKK'dan Türk SİHA'larına karşı şeytani plan! Emekli albay dehşete düşüren bilgiyi kamuoyuyla paylaştı
İran Irak'ın kuzeyinde Mossad'ı vurdu
Dünya

İran Irak'ın kuzeyinde Mossad'ı vurdu

İran, bölgedeki terörist grupların ve casusların karargahlarına balistik füzelerle saldırıları kapsamında Irak'ın Erbil kentinde İsrail dış ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23