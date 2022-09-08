Gerçeği aratmayan tatbikat

"Afetlerle birlikte yaşamanın gerektirdiği bazı tedbirleri ve mücadele etme yöntemlerini öğrenmek, bu tür tatbikatlarla devletimiz ve milletimizin de gerekli hazırlıklarını yapması, olası bir afet anında afet öncesi ve sonrasında yapılacak olan çalışmaların kolaylaştırılmasını can ve mal kayıplarının önlenmesini sağlayacaktır."