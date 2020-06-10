George Floyd için dünyayı ayağa kaldıranlar Filistin’deki zulme sessiz

yeniakit.com.tr/ ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından boğularak öldürülmesi büyük tepki çekti, ülke iç savaşın eşiğine geldi. Tüm dünya, haklı olarak ABD’de yaşanan ırkçı nefret saldırısına karşı tek ses oldu. Buna karşın ABD’nin ipini elinde tutan Siyonist şeytan, George Floyd’a yapılan muameleyi her gün bir başka Filistinli’ye yapıyor. Gündem olduğu zaman sesini çıkaranlar, Müslümanlara karşı kör ve sağır kalıyor.