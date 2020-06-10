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Dünya
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George Floyd için dünyayı ayağa kaldıranlar Filistin’deki zulme sessiz

2020-06-10 10:46:26
George Floyd için dünyayı ayağa kaldıranlar Filistin’deki zulme sessiz

yeniakit.com.tr/ ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından boğularak öldürülmesi büyük tepki çekti, ülke iç savaşın eşiğine geldi. Tüm dünya, haklı olarak ABD’de yaşanan ırkçı nefret saldırısına karşı tek ses oldu. Buna karşın ABD’nin ipini elinde tutan Siyonist şeytan, George Floyd’a yapılan muameleyi her gün bir başka Filistinli’ye yapıyor. Gündem olduğu zaman sesini çıkaranlar, Müslümanlara karşı kör ve sağır kalıyor.

#1
Foto - ABD’de yaşayan George Floyd’un ölümü tüm dünyada büyük bir infial uyandırdı. Irkçılığa karşı tek ses olan milyonlarca insan, Floyd’un öldürülmesini çeşitli yollarla protesto etti. Yaşananlara haklı olarak tepki gösteren ve ırkçılığa karşı sesini yükselten insanlar, orantısız güç kullanımına karşı adeta ayaklandı.

ABD’de yaşayan George Floyd’un ölümü tüm dünyada büyük bir infial uyandırdı. Irkçılığa karşı tek ses olan milyonlarca insan, Floyd’un öldürülmesini çeşitli yollarla protesto etti. Yaşananlara haklı olarak tepki gösteren ve ırkçılığa karşı sesini yükselten insanlar, orantısız güç kullanımına karşı adeta ayaklandı.

#2
Foto - Özellikle ABD’de yaşayan binlerce insan, sokakları adeta savaş alanına çevirdi. Gösterilerin her geçen gün şiddetlenmesi üzerine ABD’nin birçok şehrinde olağan üstü hal (OHAL) ilan edildi. Tüm dünya ABD polisinin ırkçı saldırısına tepki göstermek için ABD’deki protestolara da destek verdi.

Özellikle ABD’de yaşayan binlerce insan, sokakları adeta savaş alanına çevirdi. Gösterilerin her geçen gün şiddetlenmesi üzerine ABD’nin birçok şehrinde olağan üstü hal (OHAL) ilan edildi. Tüm dünya ABD polisinin ırkçı saldırısına tepki göstermek için ABD’deki protestolara da destek verdi.

#3
Foto - Ancak ABD’de polisin Floyd’u öldürmesi, mağdur edilenlerin Müslümanlar olması durumunda dünyanın nasıl ikiyüzlü bir tavır takındığını da açıkça gözler önüne serdi.

Ancak ABD’de polisin Floyd’u öldürmesi, mağdur edilenlerin Müslümanlar olması durumunda dünyanın nasıl ikiyüzlü bir tavır takındığını da açıkça gözler önüne serdi.

#4
Foto - ABD’nin ipini elinde tutan Siyonist şeytan, neredeyse her gün bir Filistinliye, Floyd’a gösterilen muamelenin daha ağırını yapıyor.

ABD’nin ipini elinde tutan Siyonist şeytan, neredeyse her gün bir Filistinliye, Floyd’a gösterilen muamelenin daha ağırını yapıyor.

#5
Foto - Siyonist İsrail işgal güçleri, yaşına ve cinsiyetine bakmadan Filistinli Müslümanların boğazına yapışıyor, öldürüyor, ailelerine kadar zulüm ediyor!..

Siyonist İsrail işgal güçleri, yaşına ve cinsiyetine bakmadan Filistinli Müslümanların boğazına yapışıyor, öldürüyor, ailelerine kadar zulüm ediyor!..

#6
Foto - Tüm dünya, ancak sosyal medyada gündem olan mağduriyetlere tepki gösterirken, dünyanın diğer ucunda her gün yaşanan onlarca mağduriyet göz ardı ediliyor. Kendi gölgesinen korkar hale gelen İsrail güçleri, Filistinli çocukları dahi vicdansız bir şekilde boğazlarına yapışarak gözaltına alıyor.

Tüm dünya, ancak sosyal medyada gündem olan mağduriyetlere tepki gösterirken, dünyanın diğer ucunda her gün yaşanan onlarca mağduriyet göz ardı ediliyor. Kendi gölgesinen korkar hale gelen İsrail güçleri, Filistinli çocukları dahi vicdansız bir şekilde boğazlarına yapışarak gözaltına alıyor.

#7
Foto - Yalnızca gözaltına almakla yetinmeyen Siyonist şeytanın silahlı orduları, bu güne dek binlerce sivili öldürdü.

Yalnızca gözaltına almakla yetinmeyen Siyonist şeytanın silahlı orduları, bu güne dek binlerce sivili öldürdü.

#8
Foto - ABD’de polisin yaptığı muameleye tepki gösteren bazı devlet yetkilileri de, sivilleri katleden Siyonist İsrail’i yıkayıp cilalamayı ihmal etmiyor. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere, devlet erkanı İsrail’e çalıştıklarını açıkça dile getiriyor.

ABD’de polisin yaptığı muameleye tepki gösteren bazı devlet yetkilileri de, sivilleri katleden Siyonist İsrail’i yıkayıp cilalamayı ihmal etmiyor. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere, devlet erkanı İsrail’e çalıştıklarını açıkça dile getiriyor.

#9
Foto - Dünyanın ABD’deki skandal müdahaleyi kınayıp Filistin’deki İsrail güçlerinin insanlık dışı muamelesine ses çıkarmaması, büyük bir ikiyüzlülük olarak karşımızda duruyor.

Dünyanın ABD’deki skandal müdahaleyi kınayıp Filistin’deki İsrail güçlerinin insanlık dışı muamelesine ses çıkarmaması, büyük bir ikiyüzlülük olarak karşımızda duruyor.

#10
Foto - Filistin'de zulme maruz kalan onlarca insan, dünyaya sesini duyuramıyor.

Filistin'de zulme maruz kalan onlarca insan, dünyaya sesini duyuramıyor.

#11
Foto - İsrail işgal güçleri, bu ikiyüzlülüğü fırsat bilerek Müslümanların boğazına yapışmaya devam ediyor.

İsrail işgal güçleri, bu ikiyüzlülüğü fırsat bilerek Müslümanların boğazına yapışmaya devam ediyor.

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