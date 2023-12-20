Genetik alanında çığır açan gelişme

Araştırmacılar, aynı sentetik baz çiftlerini kullanarak, sistemden yararlanabileceklerini söylüyor. Bunu yaparken aynı geometriyi kullanacaklar. Ayrıca DNA’yı yöneten sistem çok etkili. Bu yöntem sayesinde onu taklit etmek daha kolay hale gelecek. Bununla birlikte bu yöntem transkripsiyon ve çeviride ciddi hataların oluşmasının önüne geçecek. Bu araştırmada bilim insanları, iki yeni çifti genetik alfabeye dahil eden bir sistem kullandılar. Araştırmacılar, bu sisteme Yapay Olarak Genişletilmiş Genetik Bilgi Sistemi (AEGIS) adını veriyor. Bu sistemi daha önce ilk kez NASA kullandı. Bu sistem sayesinde NASA, uzaylı yaşamın nasıl gelişmiş olabileceğini anlamaya çalıştı.