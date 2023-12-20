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Teknoloji-Bilişim
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Genetik alanında çığır açan gelişme

2023-12-20 03:29:23
Genetik alanında çığır açan gelişme

Genetik araştırmacıları bilim dünyasında çığır açacak bir buluşa imza attılar.

#1
Foto - Genetik alanında çığır açan gelişme

DNA yaşamın yapı taşıdır. Genetik alfabe yalnızca nükleotidlerden meydana geliyor. Bu biyokimyasal yapı taşları tüm DNA türlerini içeriyor.

#2
Foto - Genetik alanında çığır açan gelişme

Bilim insanları uzun süredir çalışan yapay DNA oluşturmanın mümkün olup olmayacağını araştırıyordu. Artık bu atılım sayesinde bilim dünyası bu sorunun cevabı alacak. İşte detaylar…

#3
Foto - Genetik alanında çığır açan gelişme

Araştırmacılar uzun süredir yapay DNA üretmek için deneyler yapıyordu. Nihayet araştırmacıların çalışmaları meyvesini verdi. Sonunda bilim adamlarının özel proteinler oluşturdular. Bu sayede yeni nükleotidlerle DNA üretebildiler. Böylece belirli hastalıklar için yeni ilaçlar tasarlayacaklar.

#4
Foto - Genetik alanında çığır açan gelişme

Yapay DNA oluşturmak, birçok önemli kullanıma kapı açacak. Çalışmanın kıdemli yazarı Ph.D. Dong Wang, yaptığı bir paylaşımda genetik kodu genişletebilmenin önemine dikkat çekti. Ayrıca ‘‘Laboratuvarda sentezleyebileceğimiz molekül aralığını çok iyi bir şekilde çeşitlendirebileceğini” ekledi.

#5
Foto - Genetik alanında çığır açan gelişme

Wang, Ph.D. Steven A. Benner ve Ph.D. Dmitry Lyumkis bu önemli çalışmayı birlikte yürüttü. Üç yazarın çalışmasının neticesinde yalnızca yapay DNA oluşturulmayacak. Aynı zamanda yapay nükleotidler oluşturacak. Bu yapay nükleotidler sayesinde de DNA oluşturabilecek. Bu sayede mücadele edilmesi zor olan belirli hastalıkların tedavisinde kullanılacak özel proteinlerin oluşturulacak.

#6
Foto - Genetik alanında çığır açan gelişme

Araştırmacılar, aynı sentetik baz çiftlerini kullanarak, sistemden yararlanabileceklerini söylüyor. Bunu yaparken aynı geometriyi kullanacaklar. Ayrıca DNA’yı yöneten sistem çok etkili. Bu yöntem sayesinde onu taklit etmek daha kolay hale gelecek. Bununla birlikte bu yöntem transkripsiyon ve çeviride ciddi hataların oluşmasının önüne geçecek. Bu araştırmada bilim insanları, iki yeni çifti genetik alfabeye dahil eden bir sistem kullandılar. Araştırmacılar, bu sisteme Yapay Olarak Genişletilmiş Genetik Bilgi Sistemi (AEGIS) adını veriyor. Bu sistemi daha önce ilk kez NASA kullandı. Bu sistem sayesinde NASA, uzaylı yaşamın nasıl gelişmiş olabileceğini anlamaya çalıştı.

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