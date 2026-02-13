Gençlerin kas ağrısı dediği o sızı ölümcül akciğer sönmesi olabilir! Belirtileri hafife alanları bekleyen büyük tehlike gün yüzüne çıktı

BU BELİRTİLER VARSA, GEÇ KALMAYIN! Akciğerin etrafını saran ve "plevra" olarak adlandırılan zar yapıları arasına hava kaçması sonucu akciğerin kısmen veya tamamen sönmesi durumu "pnömotoraks" olarak tanımlanıyor. Normalde akciğer ile göğüs duvarı arasında hava bulunmuyor. Akciğerin yüzeyinden herhangi bir nedenle bu aralığa hava geçmeye başlarsa, her nefes almamızla burada biriken hava akciğere baskı yaparak, kısmen veya tamamen sönmesine neden oluyor. Akciğer sönmesinde en tipik başlangıç, ani başlayan ve tek taraflı göğüs ağrısı ile nefes darlığı oluyor. Bunların yanı sıra hızlı nefes alma, çarpıntı hissi, omuz veya sırt bölgesine vuran ağrı ve öksürük de eşlik edebiliyor. İlerleyen ve ağır tabloda ise ciddi nefes darlığı, morarma ile tansiyon düşüklüğü görülebiliyor.