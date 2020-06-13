Gençler nereye gidiyor! Bir fotoğrafa bir can

“Arkadaşımı vurduğum için üzgünüm” İddianamede sanık T.K’nın, "Herhangi bir kastım yoktur. Fotoğraf ve video çekimi için Batuhan’ın babasına ait olan tabancayla oynadım. Fotoğraf çekiminin ardından silahın namlusunun nereye baktığını dahi fark etmeden, elinde iken bir anda patladı. Arkadaşımı vurduğum için çok üzgün ve pişmanım” ifadelerinde bulunduğu öğrenildi.T.K.'nın tedbirsiz ve dikkatsiz bir şekilde silahla oynamaya devam ettiği, silahın ateşlenmesi sonucu Batuhan Demirhan'ın hayatını kaybettiği, bu nedenle hakkında dava açılmaya yeterli şüphe bulunduğu iddianamede yer aldı. Söz konusu olayla ilgili ilk duruşma 10 Aralık tarihinde Kocaeli Çocuk Mahkemesi’nde görülecek.