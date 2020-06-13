2020-06-13 12:00:05 Gençler nereye gidiyor! Bir fotoğrafa bir can
Kocaeli’nin İzmit’te 21 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen olayda, ders çalışmak için bir araya gelen 4 liseli genç, sosyal medyada fotoğraf paylaşmak için Demirhan'ın babasına ait silahlarla oynamaya başladı. T.K.’nın (17) oynadığı tabancanın ateş alması sonucu ev sahibi Batuhan Demirhan’ın (17) sırtına isabet etti. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Demirhan’ı Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Batuhan Demirhan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. T.K. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adliyece tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.