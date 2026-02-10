Gece yarısı gelen iddia kulisleri sallamıştı! AK Parti’ye geçeceği söylenen CHP’li büyükşehir belediye başkanından flaş paylaşım
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Kulisleri sallayan iddiaların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bozbey, Atatürk'ün CHP'nin amblemi 6 okun önünde çekildiği fotoğrafa yer verdi. Bozbey, "Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda Bursamız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz." AK Parti iddiasıyla ilgili net açıklama yapmaması dikkat çekti.