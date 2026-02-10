  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Siyaset
5
Yeniakit Publisher
Gece yarısı gelen iddia kulisleri sallamıştı! AK Parti'ye geçeceği söylenen CHP'li büyükşehir belediye başkanından flaş paylaşım
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gece yarısı gelen iddia kulisleri sallamıştı! AK Parti’ye geçeceği söylenen CHP’li büyükşehir belediye başkanından flaş paylaşım

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Kulisleri sallayan iddiaların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bozbey, Atatürk'ün CHP'nin amblemi 6 okun önünde çekildiği fotoğrafa yer verdi. Bozbey, "Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda Bursamız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz." AK Parti iddiasıyla ilgili net açıklama yapmaması dikkat çekti.

1
#1
Foto - Gece yarısı gelen iddia kulisleri sallamıştı! AK Parti’ye geçeceği söylenen CHP’li büyükşehir belediye başkanından flaş paylaşım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar siyaset gündemine bomba gibi düştü. Kulislerde konuşulan bu çarpıcı iddiaların ardından sessizliğini bozan Bozbey, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

#2
Foto - Gece yarısı gelen iddia kulisleri sallamıştı! AK Parti’ye geçeceği söylenen CHP’li büyükşehir belediye başkanından flaş paylaşım

Bozbey, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'nin sembolü olan "6 ok" önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda Bursamız için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Gece yarısı gelen iddia kulisleri sallamıştı! AK Parti’ye geçeceği söylenen CHP’li büyükşehir belediye başkanından flaş paylaşım

AK Parti iddialarına doğrudan bir yalanlama metni yayınlamayan Bozbey'in, partisine olan bağlılığını sembolik bir görselle vurgulaması, siyasi çevrelerde iddialara verilen üstü kapalı bir cevap olarak yorumlandı.

#4
Foto - Gece yarısı gelen iddia kulisleri sallamıştı! AK Parti’ye geçeceği söylenen CHP’li büyükşehir belediye başkanından flaş paylaşım

